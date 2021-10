FPÖ – Kickl: 3G-Zwang im Parlament ist ebenso evidenzbefreite Schikane wie an allen anderen Arbeitsplätzen

Durchsichtiges Ablenkungsmanöver des türkisen Systems – FPÖ wird Mitarbeiter weiterhin zu nichts zwingen

Wien (OTS) - Scharfe Kritik an der heute von Nationalratspräsident Sobotka erlassenen neuen Hausordnung für das Parlament kommt vom FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl. „Die FPÖ lehnt 3G am Arbeitsplatz als völlig evidenzbefreite und mutwillige Schikane gegenüber den Arbeitnehmern generell ab, dasselbe gilt natürlich auch für das Parlament. Leitendes Prinzip sowohl bei Impfungen als auch bei Tests muss die Freiwilligkeit sein.“ Sobotkas Ziel sei es offensichtlich, die Arbeit insbesondere des freiheitlichen Klubs massiv zu behindern, zumal Mitarbeiter, die nicht zumindest einen von einer befugten Stelle vorgenommenen Antigen-Test vorlegen, vom Zutritt zu sämtlichen Räumlichkeiten mit Ausnahme des eigenen Klubs ausgeschlossen werden. „Sie dürfen gemäß der neuen Anordnung nicht einmal mehr die Toilette benützen“, so Kickl.

Wenn Sobotka damit glaube, er könne die FPÖ in ihrer parlamentarischen Arbeit schwächen, so habe er sich jedenfalls getäuscht. „Wir werden dem Repräsentanten des türkisen Systems an der Parlamentsspitze weiterhin entschlossen Widerstand leisten – und wir werden das tun, ohne unsere Mitarbeiter zur Impfung oder zu Tests zu zwingen“, kündigte Kickl an. In den Räumlichkeiten des freiheitlichen Parlamentsklubs werde die 3G-Regel weiterhin nicht gelten.

Insgesamt betrachtete Kickl die heute erlassene Anordnung als Versuch eines Ablenkungsmanövers vom täglich tiefer werdenden türkisen Skandalsumpf. „Immer wenn der ÖVP das Wasser bis zum Hals steht, eröffnet sie eine Debatte um Corona-Maßnahmen im Parlament. Wir kennen das ja bereits vom regelmäßig inszenierten Masken-Theater im Plenarsaal. Es stünde ihr gut an, zusätzlich zu der permanent selbst in Anspruch genommenen Unschuldsvermutung auch die Gesundheitsvermutung gelten zu lassen. Nach bald zwei Jahren millionenschwerer Dauerpropaganda auf Steuerkosten weiß ohnehin jeder, dass er mit möglichen Symptomen einer Corona-Infektion nicht zur Arbeit gehen soll.“

