2. Bezirk: „Schnellster Jongleur der Welt“ im Circusmuseum

Stammtisch am 19.10., Anmeldung: info@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS) - ) Beim nächsten „Artisten-Stammtisch“ am Dienstag, 19. Oktober, im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) erzählt ein international gefragter tschechischer Zirkus- und Varietee-Künstler über seine Laufbahn: Mario Berousek, in Fachkreisen anerkannt als „Der schnellste Jongleur der Welt“, blickt zurück auf Erfolge beim „Zirkus-Festival Monte Carlo“ im „Moulin Rouge Paris“, im „Zirkus Krone“, im „Zirkus Knie“ und auf sonstigen großen Show-Bühnen. Berousek gehört einer traditionsreichen Zirkus-Dynastie an. Von der spannenden Familiengeschichte bis zu seiner speziellen Jongliertechnik reichen die Gesprächsthemen. Der prominente Equilibrist tritt derzeit im „Circus Louis Knie“ auf. Um 19.30 Uhr beginnt die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen. Notwendig sind die Beachtung der aktuellen Corona-Regeln und Anmeldungen: Telefon 0676/406 88 68, E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Das „Circus- und Clownmuseum Wien“ ist Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Umfangreiche Angaben über das Museum (Öffnungszeiten, Exponate, Dauer-Ausstellung, Sonder-Ausstellungen, Unterhaltungsprogramme, u.v.a.) finden Interessierte im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Tempo-Jongleur Mario Berousek:

www.berousek.com

Circus Louis Knie:

www.louisknie.com

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Aktivitäten im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse