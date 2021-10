SPÖ Silvan: „Schul-Gurgeltest-Chaos muss restlos aufgeklärt werden!“

Neue brisante Details zu Vergabe von Gurgeltests

Wien (OTS/SK) - In der ÖVP brechen derzeit offensichtlich alle Dämme. Mit brisanten Informationen rund um das Schul-Gurgeltest-Chaos hat sich ein Whistleblower an SPÖ-Volksanwaltschaftssprecher Rudolf Silvan gewandt. Schon bei der Ausschreibung gab es bekanntermaßen Probleme. Die Ausschreibung musste überarbeitet werden, da der Verdacht naheliegend war, die Ausschreibung könnte auf zwei ÖVP-nahe Unternehmen zugeschnitten worden sein. Silvan dazu: „Nun liegen weitere Vorwürfe vor, die ich mittels parlamentarischer Anfrage an Bildungsminister Heinz Faßmann hinterfragen möchte.“****

„So sollen zum einen manche Tests eine geringere Sensitivität aufweisen als Tests anderer Anbieter, also andere Grenzwerte für ein positives Ergebnis haben. Die Aussagekraft der täglichen Corona-Zahlen, müsste dann hinterfragt werden, was natürlich groben Einfluss auf Österreichs Coronamanagment hätte!“, erläutert der SPÖ-Abgeordnete. Auch den Umstand, dass Schul-Gurgeltests nicht oder verspätet abgeholt worden sein sollen, könne man, so der Volksanwaltschaftssprecher, nicht einfach so hinnehmen.

Die 60 Fragen umfassende parlamentarische Anfrage befasst sich auch damit, dass die Schulen für die Meldung der Ergebnisse verantwortlich sind. Dies verursacht zusätzlichen Aufwand für die Direktionen und hat auch das Contact-Tracing massiv verzögert, nämlich dann, wenn Ergebnisse von Schulen erst nach Unterrichtsbeginn gemeldet worden sind.

„Probleme soll es auch mit dem Transport der Proben gegeben haben“, berichtet Silvan aus den, ihm zugespielten, Unterlagen. Offensichtlich haben nicht alle Corona-Test-Anbieter die Kriterien zur Deklaration der Transporte erfüllt. „Bildungsminister Faßmann tut gut daran, diese schwerwiegenden Vorwürfe rasch aufzuklären und entsprechende Konsequenzen zu ziehen“, fordert Silvan abschließend.

Den Link zur parlamentarischen Anfrage finden Sie hier: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_08233/index.shtml (Schluss) up





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at