AVISO - Greenpeace eröffnet Stadtwanderweg 13 in der Lobau

JournalistInnen-Reise zu den Risiken des Lobautunnels für den Nationalpark

Wien (OTS) - Unter dem Motto “Der Weg ins Unglück” eröffnet Greenpeace den Stadtwanderweg 13 in der Lobau. An fünf Stellen liefern Informationstafeln den SpaziergängerInnen Hintergrundwissen zum Nationalpark Donau-Auen und der Lobau. Vor allem aber zeigen die fünf Stationen, welche Gefahr vom geplanten Tunnelbau für die einzigartige Tier- und Naturlandschaft ausgeht.

Am 21. Oktober wird der Weg feierlich eröffnet. JournalistInnen sind nach der Eröffnung herzlich eingeladen, die ersten drei Stationen des Wanderwegs zu besuchen (Dauer rund 1 Stunde). Umwelthistorikerin Gertrud Haidvogl und Greenpeace-ExpertInnen geben gemeinsam Einblick in die umwelthistorische Entwicklung der Lobau und deren Grundwasserdynamik und zeigen das dunkle Vermächtnis der Tonnen von Erdöl im Boden auf. Der Stadtwanderweg 13 macht die Vielfalt und Schutzwürdigkeit der bedrohten Fauna und Flora der Lobau erlebbar.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen zur:

JournalistInnen-Reise zu den Auswirkungen und Risiken des Lobautunnels:

Datum: Donnerstag, 21. Oktober 2021

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Parkplatz Lobgrundstraße

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Alexander Egit, Geschäftsführer Greenpeace Zentral- und Osteuropa Gertrud Haidvogl, Umwelthistorikerin und Privatdozentin am Institut für Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management (IHG) an der BOKU Stefan Stadler, Scientific Expert bei Greenpeace Zentral- und Osteuropa

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace Zentral-und Osteuropa

Anreisemöglichkeiten:

Bus: 92B ab U2 - Donaustadtbrücke (Abfahrt 09:21) bis Lobgrundstraße (Ankunft 09:30)

Fahrplan: https://act.gp/Farhplan92B

Shuttle: Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, ein Shuttle zu nutzen (Anmeldung unbedingt erforderlich unter lea.kulas @ greenpeace.org)

Ab U2 Donaustadtbrücke bis Parkplatz Lobgrundstraße

Corona-Maßnahmen:

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ist ein 3G-Nachweis erforderlich Wir bitten zudem, den 2-Meter-Abstand zu wahren. Um die Sicherheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten, bitten wir um Durchführung eines PCR-Tests am Vortag der Veranstaltung.

Rückfragen & Kontakt:

Réka Tercza

Pressesprecherin

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: + 43 (0)664 85 74 59 8

E-Mail: reka.tercza @ greenpeace.org