"Ich weiß es besser"- 60 Jahre WAS IST WAS (FOTO)

Nürnberg (ots) - Besserwissen macht Spaß! Und genau darum geht es bei WAS IST WAS: Kinder für Wissen zu begeistern und sie neugierig auf die Welt zu machen.

Bereits Ende der 50er-Jahre entdeckte Verlagsgründer Ragnar Tessloff in einer amerikanischen Buchhandlung Wissensbücher für Kinder - ein Novum, waren Sachbücher doch bis dahin in Deutschland den Erwachsenen vorbehalten. Auf Basis des amerikanischen Vorbilds veröffentlichte er 1961 die ersten WAS IST WAS-Bände, zunächst als Monatszeitschrift im Heftformat. Es dauerte nicht lange und viele weitere Bände folgten. Zwei Jahre später erschienen die ersten Hardcover-Versionen. Mittlerweile sind die Bücher aus den Regalen der Kinderzimmer nicht mehr wegzudenken.

In diesem Jahr feiert WAS IST WAS seinen 60. Geburtstag. Über 100 Millionen Exemplare der Buchreihe wurden bereits weltweit verkauft. Würde man diese Bücher nebeneinanderlegen, könnte man eine Brücke von über 23 000 Kilometern vom Nord- bis zum Südpol bauen. Aber Wissen verbindet nicht nur, Wissen entschlüsselt auch die Vergangenheit und ist gleichzeitig Motor der Zukunft. Und WAS IST WAS steht für Wissen - Wissen für unterschiedliche Altersgruppen, in verschiedenen Produktkategorien, analog wie auch digital.

"WAS IST WAS entsteht seit 60 Jahren aus unserer Begeisterung für Wissen. WAS IST WAS zeigt, dass die Welt absolut spannend ist. Mit lebendig verfassten Texten, sorgfältig gestalteten Layouts und eindrucksvollen Bildern bringen wir Kinder zum Staunen, Lachen und Entdecken. Ihre Neugier zu wecken, Lust auf die Faszination Wissen zu machen und ihnen so neue Horizonte zu vermitteln, das inspiriert uns jeden Tag aufs Neue", erläutert Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin des Tessloff Verlags.

Die anhaltende Beliebtheit der Marke zeigt sich auch in einer aktuellen Marktstudie: 91 Prozent aller 8- bis 11-jährigen Kinder kennen WAS IST WAS und im Durchschnitt besitzen 70 Prozent von ihnen vier Titel aus der Reihe[1]. Kinder lieben besonders die aufwändige Bebilderung und die gut verständlichen Erklärungen. Eltern schätzen die umfangreiche Themenvielfalt: "Das Alte Rom", "Die Sieben Weltwunder", klassische Tierthemen wie "Dinosaurier" oder "Wale und Delfine" bis hin zu Themen rund um die Natur und unsere Zukunft wie der Titel "Nachwachsende Rohstoffe". Nicht zuletzt freuen sie sich natürlich darüber, dass ihre Kinder Spaß beim Lesen haben.

Zum WAS IST WAS-Geburtstag gibt es - neben einem Preisausschreiben und vielen weiteren Aktionen - ein umfangreiches Jubiläums-Programm - unter anderem mit einer "WAS IST WAS Jubiläums-Edition": https://www.wasistwas-wird-60.de/unsere-jubilaeumsprodukte/

Mit Interviewanfragen an die Macher*innen von WAS IST WAS (Autor*innen, Verlagsmitarbeiter*innen etc.) und Rezensionswünschen wenden Sie sich bitte an die Tessloff-Pressestelle.

Informationen unter: www.wasistwas-wird-60.de

Pressefotos: https://www.tessloff.com/pressefotos.html

Über den Tessloff Verlag:

Tessloff veröffentlichte als erster Verlag in Deutschland Sachbücher für Kinder und ist heute führend auf diesem Gebiet. Tessloff begleitet Kinder mit Engagement und Herzblut beim Entdecken ihrer Umwelt, führt sie spielerisch und auf Augenhöhe an Sachwissen heran und vermittelt auch komplexe Zusammenhänge mit Leichtigkeit und Spaß. Ob als Buch, Hörspiel, per Hörstift oder Voice-Anwendung - ein breit aufgestelltes Portfolio an Produkten und Marken fasziniert Kinder aller Altersstufen: Die international erfolgreiche Marke WAS IST WAS bringt spannendes Sachwissen, einfach und verständlich aufbereitet, in jedes Kinderzimmer und macht Kinder zu Experten. Der digitale Hörstift BOOKii lässt Kinder Bücher interaktiv ganz neu entdecken. In den erzählenden Sachbüchern rund um die Figuren "Der kleine Major Tom" und "Der kleine Medicus" sind Kinder live dabei und erleben abenteuerliches Forscherwissen. Kreative Beschäftigungstitel und Lernhilfen regen zum Entdecken an und stärken Kinder in ihrer Entwicklung. Für den Verlag stehen immer die Kinder im Mittelpunkt: "Die Neugier der Kinder zu wecken, sie stark und kompetent zu machen für die kleinen und großen Herausforderungen ihrer und dieser Welt - das ist unsere Vision!". (Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin Tessloff Verlag)

[1] *Gestützte Bekanntheit (ungestützt 74 % und 83 %) iconkids & youth.Repräsentative Mehrthemenumfrage bei 8- bis 11-Jährigen und deren Müttern. November 2020

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Hummel

TESSLOFF VERLAG

Burgschmietstr. 2-4, D-90419 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 39906-27, E-Mail: hummel @ tessloff.com

www.tessloff.com/presse