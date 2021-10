Korrektur zu OTS0049: AVISO Mittwoch 20.10. PK „Offensive Gesundheit“ Ergebnisse der Umfrage „Ich glaub‘, ich krieg‘ die Krise“

Korrektur zu OTS_20211015_OTS0049

Wien (OTS) - Korrektur-Hinweis: In OTS0049 muss es beim Datum richtig heißen: Mittwoch (nicht: Donnerstag), 20. Oktober 2021, 9.30 Uhr

Die österreichischen Arbeitnehmer:innen im Gesundheitswesen und der Langzeitpflege erleben durch die Corona-Pandemie eine deutliche Beeinträchtigung ihrer psychischen Gesundheit. Die laufend anwachsenden beruflichen Belastungen sind eine wesentliche Ursache dafür. In der Folge denken immer mehr Berufsangehörige an einen Berufswechsel. Damit verschärft sich die ohnehin bereits bestehende Personalnot im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege. Das belegen auch die Ergebnisse der Umfrage „Ich glaub‘, ich krieg‘ die Krise“, die von Vertreter:innen der „Offensive Gesundheit“ im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert werden.

Gerald Gingold, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien

Silvia Rosoli, Leiterin der Abteilung Gesundheitsberufe und Pflegepolitik der Arbeiterkammer

Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft Gerald Mjka, Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft vida, Fachbereich Gesundheit

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 9.30 Uhr

Arbeiterkammer Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Zutritt ins Gebäude nur mit aktuell gültigem 2,5G-Nachweis möglich und das Tragen einer FFP2-Maske im Gebäude und das Einhalten des Mindestabstandes von einem Meter verpflichtend ist.

https://wien.arbeiterkammer.at/pflegekrise

Wir würden uns freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz live oder online begrüßen zu dürfen.

