Steuerreform: Senat der Wirtschaft fordert nachhaltige und wirksame Nachbesserung für KMU

Wien (OTS) - Der Senat der Wirtschaft als parteipolitisch unabhängige Bewegung und Plattform für KMUs sieht in der dieser Woche präsentierten ökosozialen Steuerreform einige Erwartungen erfüllt – beispielsweise den arbeitenden Menschen mehr Geld zum Leben zu lassen, Wachstum durch Standortpolitik zu fördern, die Staatsschuldenquote zu senken und umweltschädliches Verhalten zu bepreisen.



„Dennoch wurden die Anliegen der KMUs als bei weitem die größten Arbeitgeber in Österreich und zugleich treibende Kraft für Innovation und nachhaltiges Wirtschaften nicht genug berücksichtigt. Als weitere standortpolitische Reformen wären Maßnahmen für einen faireren Wettbewerb notwendig. Innovationsgetriebene Klimamaßnahmen bräuchten eine wesentlich moderneren und attraktiveren Kapitalmarkt. Die diesbezüglich längst versprochenen Reformen müssen endlich umgesetzt werden.“, so Gabriele Stowasser, Vorstandsmitglied des Senats der Wirtschaft.

Fünf Interessensvertreterorganisationen – Handelsverband, Österreichischer Gewerbeverein, Österreichische Hoteliervereinigung, Lobby der Mitte und Senat der Wirtschaft - sehen in einer branchenübergreifenden Befragung ihren gemeinsamen Vorschlag zu einer 30%igen Lohnnebenkostensenkung für 30 Mitarbeiter pro Unternehmen bestätigt und fordern daher die Regierung auf, hier die von Finanzminister Blümel angekündigten Nachbesserungen in diesem Sinne voranzutreiben. Eine entsprechende online-Petition (petition.gewerbeverein.at) wurde gerade gestartet.



Die 5 freien Verbände sehen sich als Sprachrohr der mittelständischen Unternehmen und als Partner der Politik, da deren Forderungen immer gepaart sind mit konkreten Lösungsvorschlägen aus der gelebten Praxis.



Freie Verbände starten Online-Petition #LNK30minus30

Die freien Verbände – Gewerbeverein, Hoteliervereinigung, Handelsverband, Lobby der Mitte und Senat der Wirtschaft – haben deshalb heute eine gemeinsame Online-Petition für mehr Steuer-Gerechtigkeit für den Mittelstand gestartet.



Mehr zur Initiative #LNK30minus30 finden Sie hier:

https://petition.gewerbeverein.at/30x30.php



Rückfragen & Kontakt:

SENAT DER WIRTSCHAFT

Mahdi Allagha

Mitglied der Geschäftsleitung

m.allagha @ senat.at

+43-664-887 333 11