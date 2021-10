6x Silber für elements und punkt & komma beim Annual Multi Media Award 2022

Die Tatsache, dass wir als Agentur-Duo in Summe sechsmal Silber geholt haben, zeigt, dass unsere Ideen und Konzepte für das digitale Zeitalter funktionieren. Wir lieben es, über uns hinaus zu wachsen, aber wenn wir mit solch großartigen Auszeichnungen einen neuen Rekord aufstellen, übertrifft das absolut unsere Erwartungen. Ines Eschbacher (Geschäftsführerin punkt & komma) 1/2

Was für eine großartige Auszeichnung! Wenn unsere tägliche Leidenschaft mit diesem renommierten Award auch noch mehrfach belohnt wird, bestätigt das einmal mehr, dass wir unseren Kunden das richtige Package an Know-how und Expertise liefern. Alle Projekte beweisen, dass wir moderne, überzeugende Commerce-Lösungen auf die Beine stellen und Online-Auftritte mit High Performance liefern Patrick Edelmayr (Geschäftsführer elements) 2/2

Salzburg (OTS) - Erfolg auf der ganzen Linie: Digitalagentur elements und Content-Marketing-Agentur punkt & komma brechen alle Rekorde ihrer Geschichte und werden beim diesjährigen Annual Multi Media Award sechsmal mit Silber ausgezeichnet.



Als österreichisches Agentur-Duo nehmen elements und die Tochteragentur punkt & komma gemeinsam die meisten Auszeichnungen entgegen und positionieren sich überdies im DACH-Raum auf dem zweiten Platz.



Unschlagbar zeigt sich elements in der Kategorie "E-Commerce & Onlineshop" und räumt mit seinen individuellen Projekten für deuter, Nassfeld und Verbier 4Vallées drei Awards in Silber ab. Ebenso erfolgreich performt das Team in der Kategorie "Website & Microsite" und holt für Value One und die Designleuchten-Marke Wever & Ducré zwei weitere Silber-Prämierungen nach Hause.



"Was für eine großartige Auszeichnung! Wenn unsere tägliche Leidenschaft mit diesem renommierten Award auch noch mehrfach belohnt wird, bestätigt das einmal mehr, dass wir unseren Kunden das richtige Package an Know-how und Expertise liefern. Alle Projekte beweisen, dass wir moderne, überzeugende Commerce-Lösungen auf die Beine stellen und Online-Auftritte mit High Performance liefern" , so Patrick Edelmayr, Geschäftsführer von elements.



Auch die Content und Content-Marketing-Agentur punkt & komma versteht ihr Handwerk und greift sich in der Kategorie "Content-Marketing & Storytelling" mit Premium Bike-Hersteller Simplon den sechsten Silber-Award. punkt & komma Geschäftsführerin Ines Eschbacher ist stolz auf das gesamte Team und weiß um die Wichtigkeit dieser Auszeichnungen:

"Die Tatsache, dass wir als Agentur-Duo in Summe sechsmal Silber geholt haben, zeigt, dass unsere Ideen und Konzepte für das digitale Zeitalter funktionieren. Wir lieben es, über uns hinaus zu wachsen, aber wenn wir mit solch großartigen Auszeichnungen einen neuen Rekord aufstellen, übertrifft das absolut unsere Erwartungen."



Rückfragen & Kontakt:

elements New Media Solutions GmbH

Gusswerk Halle 6

Söllheimerstraße 16

5020 Salzburg / Austria



Mag. Christine Schober

christine.schober @ elements.at

+43 662 876 606



www.elements.at

fb www.facebook.com/elements.at

l www.linkedin.com/company/elements-at

i www.instagram.com/we_are_elements