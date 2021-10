NHL-Auftakt auf PULS 24: Buffalo Sabres vs Arizona Coyotes am Samstag um 18:55 live

PULS 24 überträgt am Samstag das Duell der Buffalo Sabres gegen die Arizona Coyotes und startet in eine weitere Spielzeit in der besten Eishockey Liga der Welt.

Wien (OTS) - Es ist so weit - der Auftakt zu einer neuen NHL-Saison auf PULS 24 steht vor der Tür. Wie gewohnt gibt es auch in dieser Spielzeit jeden Samstag ein NHL-Topspiel der Regular Season live und exklusiv im österreichischen Free-TV. Darüber hinaus alle entscheidenden Partien der Stanley Cup Playoffs und die Stanley Cup Final-Serie. Als ganz besonderes Highlight darf natürlich auch das alljährliche Winter-Classic nicht fehlen - dieses Jahr mit niemand geringerem als Österreichs NHL-Export Marco Rossi und seinen Minnesota Wild gegen die St. Louis Blues.



Los geht´s bereits am Samstag mit dem Duell der Buffalo Sabres gegen die Arizona Coyotes. Zu sehen um 18:55 Uhr live auf PULS 24.



NHL: Buffalo Sabres vs Arizona Coyotes

Am Samstag, um 18:55 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD

Kommentar: Martin Pfanner, Experte: Greg Holst

Verstärkung im Experten-Team



Die neue NHL Saison beschert PULS 24 und den heimischen Fans einen hochkarätigen Neuzugang. Niemand geringerer als Reinhard Divis, seines Zeichens Österreichs erster NHL-Spieler der Geschichte, verstärkt das PULS 24 Experten-Team. Erstmals zum Einsatz kommt die Torhüter-Legende am Samstag den 23. Oktober.



Die NHL, ICE Hockey League und die National Football League live im Free-TV auf PULS 4 und PULS 24 und im Livestream in der ZAPPN App



