Roberto Cavalli kehrt mit dem Cavalli Tower, einem ultraluxuriösen 70-stöckigen Wolkenkratzer in Dubai, auf die globale Bühne zurück

Mailand und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - - Der neue Turm verkörpert die Wiedergeburt des italienischen Modehauses nur wenige Tage vor der Mailänder Modewoche

- Innenräume der Marke Cavalli sind eine mühelose Erweiterung der Vision des Unternehmens, die über Kleidung und Laufstege hinausgeht

- Cavallis Glamour entspricht DAMACs Fähigkeit, Luxuswohnungen und Lifestyle-Erlebnisse zu schaffen

Roberto Cavalli, der seinen Ruf als ikonischer, globaler Modedesigner weiter ausbaut, freut sich, den Start des Cavalli Tower, eines 70-stöckigen, ultraluxuriösen Wolkenkratzers in Dubai, in Zusammenarbeit mit dem in Dubai ansässigen, globalen Immobilienentwickler DAMAC Properties bekannt zu geben.style experiences

Der neue Turm mit 485 Wohneinheiten wird die Marke Cavalli auf ein höheres Niveau heben und ihre Position in der Welt der Architektur und des Interior Designs stärken.

"Dies ist ein aufregendes Kapitel für die kultige italienische Modemarke, und ich bin begeistert, den Cavalli Tower nur wenige Tage vor der Mailänder Modewoche zu eröffnen, um die Wiedergeburt der Modelegende zu veranschaulichen", sagte Hussain Sajwani, der Eigentümer der Marke Cavalli und Gründer von DAMAC Properties.

"Ich bin entschlossen, die Marke Cavalli wieder aufzubauen, und zu diesem Zweck haben wir in ein weltweit anerkanntes, talentiertes Designteam investiert. Wir planen einen Relaunch in den wichtigsten Märkten und haben in den letzten 18 Monaten 5 Läden eröffnet sowie Franchisepartner in Europa, dem Nahen Osten und Indien gewonnen. Wir planen, in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Filiale in Miami zu eröffnen, die unseren Wiedereintritt in den nordamerikanischen Markt signalisiert. Was das Geschäft der Marke angeht, so wird die Damenmode ihre führende Position beibehalten, während wir planen, Accessoires, Schuhe und Herrenmode auszubauen", fügte Sajwani hinzu.

Der globale Geschäftsmann kaufte Cavalli Ende 2019 über seine private Investmentgesellschaft DICO Group mit der Absicht, die geschätzte und beliebte italienische Modemarke wiederzubeleben.

Ennio Fontana, General Manager von Roberto Cavalli, sagte, er sei begeistert von der Zusammenarbeit mit DAMAC, die eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Luxusmodemarken hat, bei diesem einzigartigen Projekt.

"In einer mühelosen Erweiterung seiner Vision jenseits von Mustern, Kleidungsstücken und aufsehenerregenden Laufstegen wird Cavalli die verführerische Welt des Wohndesigns in unvergleichlichem Stil dominieren", sagte er.

"Wir glauben, dass das Cavalli-Markenzeichen mit dem Versprechen von Exzellenz und modischer Perfektion einhergeht, und DAMAC Properties und das italienische Maison teilen dieselbe Positionierung im Luxussektor. Cavallis Glamour passt zu DAMACs Fähigkeit, mehr als nur Residenzen zu schaffen, sondern luxuriöse Lifestyle-Erlebnisse, was eine perfekte symbiotische Partnerschaft schafft", fügte Fontana hinzu.

Der in Dubai Marina gelegene Wolkenkratzer mit Blick auf den Strand bietet auf 70 Etagen puren Luxus mit Blick auf die wunderschöne Insel Palm Jumeirah und eine von Cavalli entworfene Inneneinrichtung der Superluxusklasse.

Der Entwicklungswert des Projekts beläuft sich auf rund 545 Millionen US-Dollar. Mit dem Bau des Turms soll 2022 begonnen werden, und der Turm soll in vier Jahren fertiggestellt sein.

Der von dem preisgekrönten Architekten Shaun Killa - der auch das einzigartige Dubai Museum of the Future entworfen hat - entworfene Turm ist in drei Bereiche unterteilt.

Die ersten Etagen gelten als luxuriös, der mittlere Teil als gehobener Luxus, während die obersten Etagen den Bewohnern eine besonders luxuriöse Ausstattung bieten.

Unabhängig davon, in welchem Abschnitt Ihre Wohnung liegt, hat jede Wohnung garantiert einen schönen Meerblick. Die Luxus- und oberen Luxuskategorien haben Zugang zu einem eigenen Sky-Pool und Sky-Gärten, während die Super-Luxuskategorie einen Infinity-Pool, eine Zigarren-Lounge und einen privaten Pavillon bietet, in dem die Bewohner ihre eigenen privaten Dinner-Partys veranstalten und ihre eigenen Köche engagieren können.

Jedes Haus der Super-Luxus-Kategorie verfügt entweder über einen eigenen Pool oder einen Whirlpool, und alle Einheiten - ob 2-Schlafzimmer-Apartment oder 5-Schlafzimmer-Duplex - haben Balkone und hohe Decken, von denen aus man einen atemberaubenden Blick auf das Meer hat.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist die vier Stockwerke hohe Lobby des Turms mit der Marke Cavalli, die zu einem schillernden Oberlicht führt. Die Innenräume sind mit Marmor und Holzparkett ausgestattet und vermitteln ein Gefühl von Luxus. Ein steiler Wandbrunnen und weitere Wasserspiele bieten den Bewohnern und Besuchern beruhigende Regengeräusche, die ein entspannendes und luxuriöses Ambiente ausstrahlen.

Der Cavalli Tower verfügt über einen an die Malibu Bay erinnernden Strandpool in den Gärten, der bis ins kleinste Detail dem Strand nachempfunden ist, einschließlich künstlichem Sand. Der 900 Quadratmeter große Pool wird von gastronomischen Einrichtungen und einer üppigen grünen Umgebung umgeben sein, so dass ein Oasencharakter entsteht.

Was die Dienstleistungen betrifft, so haben die Bewohner die Qual der Wahl. Neben einem 24-Stunden-Butler- und einem A-la-carte-Housekeeping-Service bietet der Turm auch Babysitting, Personal Training, Wäscheservice, Kochservice im Zimmer, Apartment-Styling, Gartenpflege im Zimmer, Veranstaltungsplanung und hauseigene Krankenpflege.

Sajwani schloss ab: "Der Cavalli Tower verkörpert die globale Expansion der italienischen Luxuslegende in den Bausektor. Meine Vision als Eigentümer von Cavalli ist es, die Marke in den Bereichen zu erneuern, in denen ich glaube, dass sie expandieren kann, während ich gleichzeitig das Erbe von Roberto Cavalli fortführe, indem ich die etablierten Modetraditionen und künstlerischen Tendenzen respektiere."

Die Markteinführung erfolgt zu einer Zeit, in der sich der Immobilienmarkt in Dubai schneller erholt als von Analysten vorhergesagt. Der Gesamtumsatz nähert sich der Marke von 100 Milliarden Dirham (ca. 23 Milliarden Euro) im Jahr 2021. Auch die Verkäufe außerhalb des Plangebiets, die durch die COVID-19-Situation aufgrund des Einbruchs im Reise- und Tourismusgeschäft beeinträchtigt wurden, erholen sich stark. DAMAC geht davon aus, dass der Cavalli Tower auf großes Interesse bei russischen und europäischen Kunden stoßen wird, die treue Cavalli-Kunden sind.

