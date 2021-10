Empire State Building kooperiert mit Bronx Brewery als zweitem Anbieter im ESB Pop-Up Programm, um den Gästen Getränke und Snacks anzubieten

New York (ots/PRNewswire) - Jeden Monat werden im Observatorium des berühmtesten Gebäudes der Welt, das im Jahr 2021 sein 90-jähriges Bestehen feiert, Pop-up-Verkäufer zu finden sein

Prost! Im 90. Jahr seines Bestehens wird das Empire State Building (ESB) auf sein 90-jähriges Bestehen anzustoßen, indem es im 86. Stock seines ikonischen Observatoriums mit der Bronx-Brauerei ein Oktoberfest feiert, und zwar von Donnerstag bis Samstag, 14. bis 30. Oktober, jeweils von 17 bis 21 Uhr. Das Pop-up ist das erste Mal in der Geschichte des Gebäudes, dass Getränke im Observatorium ausgeschenkt werden.

"Wir setzen die Feierlichkeiten zum 90. Jahrestag des berühmtesten Gebäudes der Welt in diesem Herbst in Zusammenarbeit mit der beliebten Bronx Brewery fort", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. "Mit der Implementierung unserer branchenführenden Innenraumqualität können unsere Gäste unsere neu gestalteten, immersiven digitalen und taktilen Exponate mit Zuversicht genießen, bevor sie sich bei einem abendlichen Drink und der spektakulärsten 360-Grad-Aussicht, die New York City zu bieten hat, entspannen."

Die preisgekrönte Handwerksbrauerei aus dem Bronx-Viertel Port Morris wird vier ausgewählte Biere - ihr American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA und Das Bronx Oktoberfest - von einem speziellen 90th Anniversary Cart im 86. Stock verkaufen. Die Empire State Building-eigene STATE Grill und Bar wird neben der Auswahl der Brauerei auch 10 $ Mini-Käsekuchen im NY-Stil anbieten. Die Bronx Brewery ist der zweite Anbieter im Rahmen des Observatory Pop-up-Programms des Gebäudes, nachdem My Cookie Dealer im August erfolgreich war.

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dem Empire State Building das Oktoberfest im Herzen von New York City zu feiern", sagt Sean Valenti, Sprecher der Bronx Brewery. "Unsere Arbeit dreht sich um Gemeinschaft, Kreativität und Inklusivität - alles Dinge, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an das Empire State Building denken."

Die Gäste werden aufgefordert, ihre Getränke auf dem kultigen 86. Stockwerk des Observatoriums zu genießen und ihre Fotos mit dem Hashtag #PopUpTop zu versehen, um die Chance zu haben, auf den sozialen Kanälen des ESB vorgestellt zu werden. Künftige monatliche Pop-ups im Empire State Building Observatory werden gesondert angekündigt.

Einschlägiges Bildmaterial in hoher Auflösung kann hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen zum Empire State Building und zum Kauf von Eintrittskarten finden Sie unter esbnyc.com.

###

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, "Das berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), steigt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne auf. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com. Das Jahr 2021 ist das Jahr des 90-jährigen Bestehens des Gebäudes, das am 1. Mai 1931 offiziell eröffnet wurde. Vom American Institute of Architects zum "America?s Favorite Building" erklärt, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt gekürt und von Lonely Planet zur Nummer 1 unter den New Yorker Attraktionen gekürt, empfängt es jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn, Shutterstock und Global Brands Group sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäudes auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, oder TikTok.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. Juni 2021 940.000 vermietbare Quadratmeter, davon 870.000 Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie etwa 65.000 Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

Empire State Realty Trust ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz in der bebauten Umwelt und der Nachhaltigkeit, wobei 76 Prozent des förderfähigen Portfolios ENERGY STAR zertifiziert sind und zu 100 Prozent mit erneuerbarem Windstrom betrieben werden. Als erstes kommerzielles Immobilienportfolio in Nord-, Mittel- und Südamerika, das das evidenzbasierte, von Dritten verifizierte WELL Health-Safety Rating für Gesundheit und Sicherheit erhalten hat, hat ESRT zusätzlich die höchstmögliche GRESB 5-Sterne-Bewertung und die Green-Star-Anerkennung für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilien und wurde zu einem Fitwel Champion für gesunde, leistungsstarke Gebäude. Um mehr über Empire State Realty Trust zu erfahren, besuchen Sie esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659769/The_Empire_State_Building_90th_Anniversary.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Empire State Realty Trust

Brock Talbot

347-804-7863

btalbot @ esrtreit.com