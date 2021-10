FPÖ – Brückl: Überschießende Zwangsmaßnahmen von ÖVP und Grünen treiben Schüler in den häuslichen Unterricht!

Wien (OTS) - „Der Hauptgrund für die hohe Zahl an Kindern im häuslichen Unterricht sind die überschießenden Zwangsmaßnahmen dieser türkis-grünen Regierung, die in den Schulen gesetzt wurden“, sagte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl in seinem Debattenbeitrag.

„Die Eltern haben Angst um ihre Kinder, Angst um die Zukunft ihrer Kinder, Angst vor den Regierungsmaßnahmen und vor allem haben sie Angst davor, dass ihre Kinder psychische Schäden erleiden könnten“, erklärte Brückl und weiter: „ÖVP und Grüne haben in Kauf genommen, dass Kinder diese Schäden erleiden. Hier muss nun Einhalt geboten werden. So ist etwa das Risiko für psychische Auffälligkeiten von 18 auf 31Prozent gestiegen. Depressionen, Albträume, Zwangshandlungen, Zukunftsängste oder das Abdriften ins Surreale sind die Folgen, wie mit den Kindern in den vergangenen eineinhalb Jahren umgegangen wurde. Das sind auch die Gründe, warum Eltern ihre Kinder im häuslichen Unterricht betreuen.“

„Anstatt nun die Eltern zu kriminalisieren und Hürden aufzubauen, müssen wir diesen Eltern und vor allem den Kindern helfen. Schüler im häuslichen und im ortsgebundenen Unterricht sind keine Menschen zweiter Klasse. Auch darf sich das Bildungsministerium nicht als Gesundheitsministerium dilettieren und sich nur noch über Maskenzwang, Testzwang oder über 2G unterhalten. Vielmehr muss man sich endlich über Bildungsrückstände, Bildungslücken oder über die Folgen der Schulschließungen Gedanken machen“, forderte der FPÖ-Bildungssprecher, der in diesem Zusammenhang auch einen Antrag einbrachte, indem ÖVP-Bildungsminister Faßmann aufgefordert wird, sämtliche Corona-Zwangsmaßnahmen im Bildungsbereich spätestens am 26. Oktober 2021 – am sogenannten Tag der Freiheit - zu beenden.

