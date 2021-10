FPÖ – Schnedlitz: Der moralische Bankrott der ÖVP ist auch ein politischer Bankrott!

ÖVP zieht abermals grünen Koalitionspartner über den Tisch

Wien (OTS) - „Es ist schon wieder was passiert!“ Mit diesen Worten kommentierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz den neuerlichen Skandal der ÖVP, wonach diese vor dem Start des ÖVP-Korruption-Untersuchungsausschusses eine große Datenvernichtung im Bundeskanzleramt plante. „Es vergeht kein Tag ohne neuerlichen Skandal, kein Tag ohne Grauslichkeiten und kein Tag, an dem vonseiten der ÖVP unserer Republik nicht ein neuerlicher Schaden zugefügt wird“, so Schnedlitz in seinem Debattenbeitrag.

„Wenn die ÖVP den Grünen weismachen kann, dass diese geplante Datenvernichtungsorgie eine IT-Sicherheitsstrategie ist und diese das auch glauben, heißt das noch lange nicht, dass FPÖ, SPÖ und NEOS auch darauf hereinfallen.“ Die Türkisen haben den grünen Koalitionspartner dermaßen über den Tisch gezogen, dass allein durch die Reibungswärme die Klimaerwärmung um zwei Grad gestiegen ist, erklärte Schnedlitz.

„Was muss sich ein rechtschaffender Bürger dabei denken, wenn er dieses unwürdige Schauspiel beobachten muss, bei dem jeder andere schon längst seinen Arbeitsplatz verloren hätte und man bei der ÖVP sogar Klubobmann werden kann?“, so Schnedlitz und weiter: „Es wird täglich nicht besser, sondern schlimmer und es wird täglich nicht sauberer, sondern schmutziger.“

„Wir Freiheitliche werden nicht ruhen, bis dieser türkise Sumpf trockengelegt ist. Der moralische Bankrott der ÖVP ist auch ein politischer Bankrott, der die Opposition gemeinsam zum Handeln bringt, um weitere Schäden abzuwehren“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at