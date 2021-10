AVISO: Pressetermin 22.10., 11 Uhr, Schulklassen ziehen in die Natur – Eröffnung Grünes Klassenzimmer im Stiftsgymnasium Seitenstetten

Warum es neben der Digitalisierung an Schulen auch die Natur braucht

Seitenstetten/Wien (OTS) - Das Stiftsgymnasium Seitenstetten im niederösterreichischen Mostviertel geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie Lernen im Grünen geht und warum Freiluftklassen genauso wichtig sind, wie die Digitalisierung an Schulen.

Im Rahmen eines Naturbildungsprojekts hat das Stiftsgymnasium ein Grünes Klassenzimmer errichtet, das nun eröffnet wird und als Best Practice Initiative wegbereitend für ähnliche Schulprojekte ist. Die Schüler:innen wurden von Beginn an in die Umsetzung und Weiterentwicklung des Projekts eingebunden. Im Rahmen der Aktivitäten soll auch die für Biodiversität und Artenvielfalt wichtige Streuobstwiese erhalten, gepflegt und genutzt werden.

Finanziert wurde das Grüne Klassenzimmer vom Stiftsgymnasium Seitenstetten, von der REWE-Stiftung Blühendes Österreich und weiteren regionalen Sponsoren.

Am Freitag, 22. Oktober, 11.00 Uhr, findet ein Medientermin im Beisein der Projekt-Akteur:innen statt.

Ihre Gesprächspartner:innen

Abt Petrus Pilsinger, Schulerhalter Stiftsgymnasium Seitenstetten

Markus Berger, Schuldirektor Stiftsgymnasium Seitenstetten

Mathias Weis, Biologielehrer und Projektleiter Stiftsgymnasium Seitenstetten

Valentina Kloibhofer, Schüler:innen-Vertreterin Stiftsgymnasium Seitenstetten

Evelyn Fluch, Erasmus+ Schulbildung, OeAD

Margit Helene Meister, Bereichsleitung Umwelt.Wissen des Landes NÖ

Klaus Schrefler, Institut für Biologie der Universität Graz (wissenschaftliche Begleitung)

Ronald Würflinger, Geschäftsführer Blühendes Österreich, Moderation

Ablauf: Freitag, 22. Oktober 2021, 11.00 Uhr

11.00 - 11.45: Begrüßung und Präsentation des Projekt

11.45 - 12.00: Eröffnung des Grünen Klassenzimmers

12.00: Ausklang bei kleinem Buffet

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich zu dem Pressetermin eingeladen. Anmeldung erbeten unter: office @ bluehendesoesterreich.at

Covid-Hinweis: Bei dem Outdoor-Medientermin werden die aktuell bestehenden COVID-Sicherheitsregeln sowie der 3G-Nachweis eingehalten. Bitte um entsprechende Berücksichtigung.

Datum: 22.10.2021, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Stiftsgymnasium Seitenstetten, Vom großen Stifts-Parkplatz führt zwischen Fußballplatz und Acker eine Straße auf ca. 100m direkt zum Garteneingang der Grünen Klasse. Bitte dorthin kommen.

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvie Bergant, Leitung Kommunikation Blühendes Österreich, +43 676 711 74 50, s.bergant @ bluehendesoesterreich.at, www.bluehendesoesterreich.at