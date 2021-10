Zwei neue Partner bei Grant Thornton Austria

Seit 1. Oktober ergänzen Michael Koehler und Wolfgang Laserer das Führungsteam des internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Grant Thornton Austria.

Michael Koehler und Wolfgang Laserer sind hervorragende Experten in ihren Fachgebieten, die sich in den letzten Jahren sowohl zu einem wichtigen Teil unseres Unternehmens, als auch zu exzellenten Führungskräften entwickelt haben. Im Namen aller Partnerinnen und Partner heißen wir sie herzlich im Führungsteam von Grant Thornton Austria willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg für ihre künftigen Aufgaben. Gottwald Kranebitter, Managing Partner bei Grant Thornton Austria

Wien (OTS) - Mit Michael Koehler und Wolfgang Laserer hat das Unternehmen zwei Experten in den Bereichen Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung zu Partnern ernannt.

Michael Koehler (37) ist Steuerberater und seit mehr als 10 Jahren in der internationalen Steuerberatung tätig. Der gebürtige Wiener studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Als erfahrener Steuerexperte zählen neben der klassischen Steuerberatung, die Lohnverrechnung, Jahresabschlusserstellung sowie das internationale Steuerrecht zu seinen fachlichen Schwerpunkten. Dabei liegt sein Fokus auf der Beratung mittelständischer Unternehmen aus Handel, Produktion und Immobilien.

Wolfgang Laserer (43) ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und seit mehr als 19 Jahren im Bereich der Wirtschaftsprüfung tätig. Der zweifache Vater ist Absolvent der Fachhochschule Wiener Neustadt. Seine fachlichen Schwerpunkte hat der Experte aus Niederösterreich in der Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen sowie in der nationalen und internationalen (Konzern-) Rechnungslegung. Aufgrund seiner Technikaffinität arbeitet er auch an der Digitalisierung der Abschlussprüfung. Sein Fokus liegt auf kapitalmarktorientierten Unternehmen sowie familiengeführter Unternehmensgruppen. Als Industry Leader bei Grant Thornton Austria liegt sein Fokus auf Unternehmen in der industriellen Fertigung aber auch auf Groß- und Einzelhandelsbetrieben.

Gottwald Kranebitter, Managing Partner bei Grant Thornton Austria: „ Michael Koehler und Wolfgang Laserer sind hervorragende Experten in ihren Fachgebieten, die sich in den letzten Jahren sowohl zu einem wichtigen Teil unseres Unternehmens, als auch zu exzellenten Führungskräften entwickelt haben. Im Namen aller Partnerinnen und Partner heißen wir sie herzlich im Führungsteam von Grant Thornton Austria willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg für ihre künftigen Aufgaben. “

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Outsourcing und Advisory. Weitere Schwerpunkte bilden Forensic Services, Cyber Security sowie Compliance Technology. 200 Beschäftigte in Wien und Wiener Neustadt betreuen Klienten in Österreich, im mittel- und osteuropäischen Raum sowie grenzüberschreitend in allen wichtigen Märkten weltweit. Das Unternehmen ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen mit mehr als 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 138 Ländern.

Weitere Informationen www.grantthornton.at

Rückfragen & Kontakt:

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Julia DiFranco, B.A. (Kommunikation) Tel. 01/505 4313 2142, julia.difranco @ at.gt.com