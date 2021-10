FP-Teufel zu Ragweed: ÖVP NÖ einmal mehr untätig!

FPÖ-Antrag zur Einführung eines NÖ Ragweed-Bekämpfungsgesetzes wird schubladisiert

St. Pölten (OTS) - „Es ist hinlänglich bekannt, dass das sogenannte Ragweed eine Gefahr für den Menschen und die heimische Landwirtschaft darstellt, nur in der ÖVP NÖ verschließt man die Augen und will so tun, als gäbe es dieses Problem nicht“, so der freiheitliche Landwirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel. „Die rasante Verbreitung der Pflanze hat fatale Folgen, der volkswirtschaftliche Schaden beträgt mittlerweile rund 100 Mio. Euro pro Jahr. Zudem führt die Pflanze zu schweren Verätzungen und allergischen Reaktionen, deren Ausgang für manche Leute lebensbedrohlich sein kann“, mahnt Teufel Schritte zur Beseitigung des Schädlings ein.

„Durch voranschreitende Ausdehnung und die Beständigkeit der bis zu 60.000 Ragweed-Samen pro Pflanze ist die Landwirtschaft einmal mehr von der Untätigkeit der ÖVP bedroht“, warnt Teufel davor, das Problem zu unterschätzen. „Gerade die Biolandwirtschaft wird an ihre Grenzen stoßen, da hier das unliebsame Kraut manuell vernichtet werden muss. Wie stellen sich die Herrschaften der ÖVP das vor, wenn ein ganzer Acker von Ragweed befallen ist?“, so Teufel.

Die FPÖ Niederösterreich hat daher einen Antrag zur Einführung eines NÖ Ragweed-Bekämpfungsgesetzes eingebracht. „Wie sich gezeigt hat, löst sich das Problem nicht von selbst und durch das Wegschauen der ÖVP NÖ wird die Situation nicht besser!“, so Teufel. „Dass sich die ÖVP NÖ mit Händen und Füßen gegen ein solches Gesetz wehrt, zeigt einmal mehr, dass den Landesschwarzen die vielen kleinstrukturierten Bauern völlig egal sind. Die großen ÖVP-nahen Agrarkonzerne werden es sich mit genug Pestiziden schon richten“, resümiert Teufel.

