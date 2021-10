„3 Am Runden Tisch“ zu „Im Netz von Instagram, WhatsApp, Facebook & Co – Wissen wir, was wir tun?“

Am 15. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Soziale Medien sind allgegenwärtig. Private Postings auf Instagram und viele persönliche Botschaften gleich auf WhatsApp und Co versenden und das meist rund um die Uhr. Was macht Social Media mit jedem von uns? Wo liegen die Gefahren auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 15. Oktober 2021, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei „3 Am Runden Tisch“ im konstruktiven Streitgespräch bei Patricia Pawlicki die Lifestyle-Journalistin und bekennende Social-Media-Userin Isabella Klausnitzer und die Psychiaterin Heidi Kastner, die gerade ihr Buch über Fake News und kollektive Dummheit herausgebracht hat.

