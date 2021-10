Lotto: Nach 5 Monaten Pause wieder Fünffachjackpot mit 5,5 Millionen Euro

2 Joker in NÖ mit je 130.800 Euro

Wien (OTS) - Was es in den ersten fünf Monaten dieses Jahres gleich dreimal gab, das ist jetzt, nach fünfmonatiger Pause, wieder einmal eingetreten: Ein Fünffachjackpot bei Lotto. Am vergangenen Mittwoch gab es also zum fünften Mal in Folge keinen Sechser, und somit geht es am Sonntag um rund 5,5 Millionen Euro.

Der erste Fünffachjackpot im Jänner entwickelte sich zum Sechsfachjackpot weiter, die beiden weiteren im Februar und im Mai endeten jeweils mit zwei Sechsern.

Am vergangenen Mittwoch stand aber auch beim Fünfer mit Zusatzzahl ein Jackpot auf dem Programm, und der wurde von zwei Spielteilnehmern aus Oberösterreich geknackt. Beide kreuzten ihre Gewinne auf Normalscheinen an und gewannen jeweils rund 135.200 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist es zuletzt niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Davon profitierten die 56 Gewinner eines Fünfers, da die Sechser Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wurde und sie dadurch jeweils mehr als 7.900 Euro erhalten. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 400.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Beide Gewinne wurden in Niederösterreich erzielt und sind jeweils rund 130.800 Euro wert. Einer der beiden machte von der mehrfachen Joker Möglichkeit Gebrauch, versuchte sein Glück mit zehn Tipps und war mit dem achten Tipp erfolgreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Oktober 2021

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.189.556,65 – 5,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 135.191,50 126 Fünfer zu je EUR 1.381,90 326 Vierer+ZZ zu je EUR 160,20 6.507 Vierer zu je EUR 44,50 8.064 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 105.548 Dreier zu je EUR 4,90 278.973 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 9 18 21 34 40 Zusatzzahl 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Oktober 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 56 Fünfer zu je EUR 7.932,80 3.568 Vierer zu je EUR 21,10 58.543 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 12 13 22 25 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Oktober 2021

2 Joker EUR 130.776,90 12 mal EUR 8.800,00 126 mal EUR 880,00 1.383 mal EUR 88,00 12.918 mal EUR 8,00 130.560 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 8 9 0 5 3

