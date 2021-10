Neue europäische Partnerschaft - Epson und Usain Bolt - Läuft!

Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire) - Start der Promotion "Drucken ohne Patronen"

Teil der Kampagne werden TV-, Outdoor-, POS- und Social Media-Elemente sein

Epson gibt eine EMEAR-weite Partnerschaft mit Usain Bolt, dem schnellsten Mann der Welt, bekannt gegeben. Usain, achtfacher Olympiasieger und weithin als größter Sprinter aller Zeiten angesehen, wird Epson in einer großen Kampagne für die patronenlosen EcoTank-Drucker auftreten.

Usain Bolt - neuer Werbepartner für Epson EcoTank

Usain wird in TV-Sports neben Epsons EcoTank in einer TV-Werbekampagne zu sehen sein, die noch in dieser Woche in Deutschland und Großbritannien beginnt. Weitere Teile der Kampagne werden Outdoor-, POS- und Social Media-Elemente sein, um die Aufmerksamkeit für EcoTank von Epson zu erhöhen. Die Werbetafeln, Online-Banneranzeigen auf Websites, Verkaufsstellen in wichtigen Einzelhandelsgeschäften sowie Social-Media-Anzeigen in der gesamten Region EMEAR runden die Kampagne ab. Usain wird auf seine eigene lockere Weise demonstrieren, dass Sie mit den EcoTank-Druckern von Epson bis zu drei Jahre lang problemlos ohne Patronen drucken können[1].

Oder er zeigt auf, wie Epsons Abonnementservice ReadyPrint zur Tintenlieferung Kunden bis zu 90 % der Druckkosten einsparen helfen kann[2], denn Tinte wird Ihnen automatisch und rechtzeitig nach Hause geliefert.

Seit ihrer Einführung 2010 wurden weltweit über 60 Millionen EcoTank-Drucker mit großvolumigem Tintentank verkauft[3]. Die Drucker werden mit Tintenflaschen mit hoher Kapazität anstelle von Patronen geliefert. Ein Satz Tintenflaschen entspricht der Füllmenge von bis zu 72 Tintenpatronen. Epson hat sein erfolgreiches Sortiment von EcoTank-Druckern aktualisiert. Sie ermöglichen problemloses Drucken von zuhause oder in kleinen Büros Haushalte bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Alle neuen EcoTank-Drucker von Epson nutzen die Micro Piezo Heat-Free-Technologie, so dass Sie zusätzlich von einem niedrigen Energieverbrauch bei gleichzeitigem geringeren Bedarf an Ersatzteilen profitieren.

Yoshiro Nagafusa, Präsident von Epson Europa, sagt zu dieser Partnerschaft: "Usain ist der perfekte Partner für uns! Er ist einer der bekanntesten Menschen der Welt und eine faszinierende Persönlichkeit. Er wird dazu beitragen, unsere kostengünstigen Drucklösungen auf unterhaltsame, unvergessliche und ansprechende Weise bekannt zu machen. Da heutzutage mehr Menschen als je zuvor von zu Hause aus arbeiten und das moderne Familienleben immer höhere Ansprüche stellt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um unsere EcoTank-Drucker und die damit verbundenen Kosteneinsparungsvorteile noch stärker in den Vordergrund zu rücken."

Usain Bolt sagt: "Ich freue mich, mit Epson zusammenzuarbeiten, um die EcoTank-Drucker weltweit bekannt zu machen. Ich arbeite nur mit Marken zusammen, von denen ich glaube, dass sie einen echten Unterschied bewirken können. EcoTank-Drucker lösen viele der Probleme, die beim Drucken mit Patronen entstehen - alles, was das tägliche Leben etwas einfacher macht, ist eine gute Sache. Aber es geht um viel mehr als das! Wir teilen die gleichen Werte, wie das Nachhaltigkeits-Engagement für eine bessere Zukunft. Für Epson geht es darum, mit seinen Produkten Vertrauen aufzubauen, mit Produkten, die Gemeinschaften helfen, stärker und erfolgreicher zu werden. Und mir ist es wichtig, andere dazu zu inspirieren, ihren Träumen zu folgen, egal, wie groß oder klein diese auch sein mögen."

Unseren neuen TV-Spot und einige der zusätzlichen Aufnahmen, die während der Dreharbeiten entstanden, können Sie auf unseren YouTube-Kanal sehen: https://www.youtube.com/c/EpsonDeutschland.

1. Basierend auf einem Druckvolumen von 100 Seiten pro Monat und der niedrigsten Ergiebigkeit des

ersten Tintensatzes.

2. ReadyPrint EcoTank - sparen Sie bis zu 90 % Druckkosten Der Epson ReadyPrint-Tarif beinhaltet das Produktpaket aus Tintenflaschen (mit Drucker) und Geräteaktivierungsgebühren sowie die Abonnementkosten bei Druck der pro Tarif maximal zulässigen Seitenanzahl im Zeitraum von 5 Jahren verglichen mit den durchschnittlichen Kosten für den Kauf eines Druckers (plus enthaltenen Tintenflaschen) und das Drucken der gleichen Anzahl an Seiten (DIN A4-Druck gemäß ISO/IEC 24711) bei Nutzung der Original-Verbrauchsmaterialien und der 50 meistverkauften Verbraucherdrucker (gemäß GfK-POS-Daten für Tintenstrahldrucker und -tinten für Deutschland, Frankreich, GB, Spanien und Italien für den Zeitraum von April 2019 bis März 2020). Die Kosten pro Seite wurden anhand der durchschnittlichen Druckkosten für die 50 meistverkauften Modelle berechnet, aus den relevanten Tintenverkaufszahlen und der Gesamt-Ergiebigkeit geteilt durch die Geräteverkäufe (gemäß GfK-POS-Daten für Tintenstrahldruckertinte für Deutschland, Frankreich, GB, Spanien und Italien für den Zeitraum von April 2019 bis März 2020). 3. Die durchschnittlichen Kosteneinsparungen pro Seite und die durchschnittlich benötigte Menge an Tintenpatronen für den Druck der gleichen Anzahl Seiten wie mit den EcoTank-Tintenflaschen der Serien "102" und "104". Vergleich der durchschnittlichen Ergiebigkeit (DIN A4-Drucke gemäß ISO/IEC 24711) von EcoTank-Tintenflaschen der Serie "102" und "104" und Original-Verbrauchsmaterialien, die bei den 50 meistverkauften Tintenstrahldruckern mit Tintenpatronen verwendet werden (gemäß GfK-POS-Daten für Tintenstrahldrucker und -patronen für Deutschland, Frankreich, Großbritannien,

Spanien und Italien für den Zeitraum von April 2019 bis März 2020).



