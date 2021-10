Bis zu 697.000 sahen „Österreich vom Feinsten“-Premiere am 13. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - „Österreich vom Feinsten“ hieß es gestern, am 13. Oktober 2021, zum ersten Mal in ORF 2 – und bis zu 697.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich die filmische Entdeckungsreise von Hans Knauß durch die Weststeiermark nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt waren 637.000 um 20.15 Uhr bei der Premiere der neuen Sendereihe mit dabei – der Marktanteil lag bei 23 Prozent. Das anschließende TV-Porträt „Hans Knauß – Was zählt ist Menschlichkeit“ verfolgten 549.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 20 Prozent. Beide Sendungen sind Produktionen des ORF Steiermark.

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch: „Gratulation an Hans Knauß, Regisseurin Elisabeth Eisner und unser gesamtes Filmteam zur gelungenen Premiere und wunderschönen ersten Folge von ‚Österreich vom Feinsten‘. Der großartige Publikumszuspruch ist eine tolle Motivation für unsere bevorstehenden Produktionen. Wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben von ‚Österreich vom Feinsten‘ und gemeinsam mit Hans Knauß und unserem TV-Publikum viele Kostbarkeiten, Besonderheiten und das Lebensgefühl in den österreichischen Regionen zu erkunden − mit authentischen Begegnungen und Gesprächen, mit landschaftlichen Höhepunkten, mit echter Volksmusik, gelebtem Brauchtum und Kulinarik.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Österreichs regionale Vielfalt, echte Volksmusik, interessante Menschen und ein ebenso sympathischer wie authentischer Moderator – das sind die Zutaten des ‚Österreich vom Feinsten‘-Erfolgsrezepts. Hans Knauß hat das Publikum auf eine Erkundungstour zu den Kostbarkeiten der Weststeiermark eingeladen – und es freut mich ganz besonders, dass diese Einladung so hervorragend angenommen wurde. Mein Dank gilt dem gesamten Team des ORF Steiermark, das mit viel Fingerspitzengefühl und Gespür fürs Detail unseren Zuseherinnen und Zusehern einen einzigartigen TV-Abend bereitet hat.“

