Über 400 italienische Spezialitäten direkt aus „bella Italia“ bei gurkerl.at

Italienisches Lebensgefühl in nur 3 Stunden geliefert

Wien (OTS) - Geballte Leidenschaft und Handwerkskunst stecken in den vielen neuen Produkten des italienischen Sortiments von gurkerl.at, Österreichs innovativsten Online-Supermarkt. Neben Pasta-Variationen aus dem Herzen der Dolomiten finden kulinarische Köstlichkeiten und Spezialitäten aus ganz Italien mit gurkerl.at nun ihren Weg auf den Teller aller Liebhaber:innen der italienischen Küche.

Mit seinem stark erweiterten Sortiment an italienischen Spezialitäten, direkt erzeugt in Italien von authentischen Betrieben wie Monograno Felicetti, erfüllt gurkerl.at die vermehrten Wünsche seiner Kund:innen nach Köstlichkeiten „made in Italy“ zu fairen Preisen. Ein großer Fokus in der Auswahl der Produzent:innen lag darauf, die Ansprüche von gurkerl.at an eine nachhaltige Produktionsweise zu erfüllen. Darüber hinaus wurden - wie auch in der Zusammenarbeit von gurkerl.at mit regionalen Lieferant:innen aus Österreich - besonders Familienbetriebe mit Herstellungsweisen zugunsten unserer Umwelt für die Zusammenarbeit ausgewählt.

„Bella Italia“ ab jetzt knackig & zackig in Wien und Umgebung

„ Bei gurkerl.at entscheiden unsere Kund:innen, was gelistet wird. Sie teilen uns das in ca. 13.000 Produktwünschen jährlich in unserem Online-Shop mit. Produkte von Kleinstproduzent:innen oder zu importierende Spezialitäten sind dabei vielfach gefragt “, erklärt Stephan Lüger, Commercial Director bei gurkerl.at, die Sortimentsgestaltung von Österreichs innovativsten Online-Supermarkt. „ Mit den vielen neuen, original italienischen Produkten bringen wir das Lebensgefühl unseres beliebten Nachbarlandes direkt auf die Teller in Wien und Umgebung – und das in gewohnter gurkerl.at Weise in bester Qualität, zu fairen Preisen und innerhalb von nur drei Stunden ab Bestellung “, fügt Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, hinzu und betont augenzwinkernd: „ So schnell und gleichzeitig nachhaltig ist sonst keine kulinarische Reise von Wien nach Italien möglich “.

Unter den vielen Neuprodukten finden alle gurkerl.at Fans Köstlichkeiten wie beispielsweise Käse, Schinken, Wein, Kekse, Pesto, Saucen und Pasta direkt aus Italien. Damit unterstützt gurkerl.at Familienbetriebe vor Ort. Durch den direkten Import wird die Lieferkette kürzer, effizienter und nachhaltiger. Insgesamt umfasst das italienische Sortiment mehr als 400 Köstlichkeiten.

Hier geht’s direkt zum neuen italienischen Sortiment:

https://www.gurkerl.at/c135113

Über gurkerl.at

“Alles, was du brauchst, bringen wir frisch & schnell zu dir nach Hause!"

gurkerl.at ist Österreichs innovativster Online-Supermarkt. Mit einem Sortiment von über 9.000 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln, über Kosmetikartikel, bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.

Service zum Verlieben

Die gurkerl.at Bot:innen liefern innerhalb von drei Stunden ab Bestellung, in einem Zeitfenster von einer Stunde, persönlich an die gewünschte Zustelladresse. Das Liefergebiet von gurkerl.at umfasst Wien, Schwechat, Mödling, Baden, Korneuburg, Bisamberg, Hagenbrunn, Klein-Engersdorf, Brennleiten, Klosterneuburg (Stadt), Weidling, Kierling, Kritzendorf und einige Orte im Bezirk Bruck an der Leitha. Die Zustellzeiten umfassen montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und samstags von 6 bis 18 Uhr.



Mehr Informationen unter: gurkerl.at

Italienisches Sortiment von gurkerl.at Hier geht's direkt zur Produktauswahl!

Rückfragen & Kontakt:

Christine Benesch

Public Relations Managerin | gurkerl.at



A Gutheil-Schoder-Gasse 17 | A-1230 Wien

M +43 660 22 66 27 8

E christine.benesch @ gurkerl.at

W www.gurkerl.at