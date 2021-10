krone.tv goes „Wyld“

Große Premiere für neue Musiksendung mit Anna Illenberger

Wien (OTS) - Heute startet krone.tv ein brandneues Musikmagazin. Jeden Donnerstag, um 21.15 Uhr, bietet Moderatorin Anna Illenberger eine Bühne für junge, österreichische Musik in ihrer neuen Sendung „Wyld“. Den Auftakt macht Singer, Songwriter und Producer Joe Traxler und Illenberger freut sich schon „Ich hab Joe eine ganz besondere Challenge gestellt. Und zwar im Skater-Park. Er ist ja neben der Musik leidenschaftlicher Skateboarder – mal schauen, ob er auch beides gleichzeitig drauf hat, also zu skaten und zu singen.“

In „Wyld“ werden jede Woche frische Song-Tipps von österreichischen Musikern präsentiert. Illenberger dazu: „Die heimische Musikszene hat so viel zu bieten und ich will dazu beitragen, dass die Artists auch von der breiten Masse gehört werden.“

Zusätzlich werden in jeder Folge heimische Aufsteiger portraitiert. Hierzu trifft sich Illenberger immer mit den jeweiligen Hauptdarstellern „draußen, bei actionreichen oder witzigen Aktivitäten, die mit den Personen selbst zu tun haben. So lernt man die Menschen auf einer anderen Eben kennen – und für Schabernack ist auch immer garantiert!“, so die Moderatorin.

Und weil Anna eine gute Gastgeberin ist, lässt sie die Musiker nicht ohne Geschenk nach Hause gehen. Jeder Sänger bekommt einen angepassten TikTok-Tanz zu seinem jeweiligen Hit von auf den Leib geschneidert.

krone.tv-Chef Max Mahdalik: „Musik ist auf unserem Sender sehr wichtig und mit ,Wyld’ geben wir jungen, heimischen Talenten eine tolle Chance, gesehen und gehört zu werden!“

Das neue Format von krone.tv ist via Satellit, Kabel und Antenne auf den TV-Geräten in den Wohnzimmern der Österreicher zu sehen. Infos zum Empfang von krone.tv finden Sie unter: krone.tv/empfang

Sendung verpasst? Dieses und alle weiteren Formate von Krone.tv finden Sie zum Nachsehen auf krone.tv/mediathek

