Wienerberger legt mit Verhaltenskodex unternehmensweite CSR-Standards fest

Der Wienerberger Vorstand, der Aufsichtsrat und der Betriebsrat stehen vollinhaltlich zu den Leitlinien des Verhaltenskodex. Unsere darin beschriebenen Grundsätze stellen sicher, dass wir ein gemeinsames Verständnis und Verhalten an den Tag legen sowie hohe ethische und integre Standards im Umgang mit allen Stakeholdern einhalten. Wir wollen unseren Beschäftigten eine Handlungsorientierung geben und gleichzeitig sicherstellen, dass potenzielle Compliance-Verstöße rechtzeitig erkannt und Fehlverhalten vermieden werden können. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG 1/2

Wir wollen hier mit der konsequenten Umsetzung unserer ambitionierten ESG-Ziele und dem weltweiten Roll-Out des Whistleblowing-Systems eine internationale Vorreiterrolle einnehmen. Mit klaren und verbindlichen Richtlinien stellen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sicher, dass unsere Unternehmenswerte auch künftig aktiv gelebt werden und Wienerberger weiterhin als exzellentes und vertrauenswürdiges Unternehmen wahrgenommen wird. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG 2/2

Wien (OTS) -

Der Verhaltenskodex ist als verbindlicher Leitfaden gestaltet und gibt klare und einheitliche Spielregeln für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Lieferanten vor

Der Kodex basiert auf den Wienerberger Unternehmenswerten und gilt für die gesamte Gruppe und alle Tochtergesellschaften

Whistleblowing-Tool ermöglicht Mitarbeitern in 28 Ländern unangemessene Verhaltensweisen aufzuzeigen – anonym und in der jeweiligen Landessprache



Wienerberger ist sich als weltweit tätiges Unternehmen seiner Verantwortung bewusst und legt einen hohen Wert auf die Einhaltung genauer Corporate Social Responsibility (CSR)-Vorgaben. Damit leistet Wienerberger einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Entsprechend der ambitionierten ESG-Strategie etabliert die Wienerberger Gruppe nun mit dem unternehmenseigenen Verhaltenskodex einen verbindlichen Leitfaden für alle Beschäftigten, Partner und Lieferanten, der festhält, wie sich jede und jeder verhalten und im Geschäftsalltag handeln sollte. Die Basis für die Entwicklung des Verhaltenskodex bildeten dazu die Unternehmenswerte Kompetenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt, Kundenorientierung, Unternehmergeist, Qualität sowie Verantwortung und gilt für die gesamte Wienerberger Gruppe sowie für alle Tochtergesellschaften.



Inhaltlich liefert der Leitfaden Regelungen zum Verhalten von Arbeitnehmern und Arbeitgeber, dem Umgang mit Geschäftspartnern und Lieferanten ebenso wie Vorgaben zur verantwortungsvollen Unternehmensführung und der Verantwortung jedes Einzelnen in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz oder etwa Ressourcenverbrauch.



Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: „ Der Wienerberger Vorstand, der Aufsichtsrat und der Betriebsrat stehen vollinhaltlich zu den Leitlinien des Verhaltenskodex. Unsere darin beschriebenen Grundsätze stellen sicher, dass wir ein gemeinsames Verständnis und Verhalten an den Tag legen sowie hohe ethische und integre Standards im Umgang mit allen Stakeholdern einhalten. Wir wollen unseren Beschäftigten eine Handlungsorientierung geben und gleichzeitig sicherstellen, dass potenzielle Compliance-Verstöße rechtzeitig erkannt und Fehlverhalten vermieden werden können. “



Wienerberger bietet dazu ein Whistleblowing-Tool, um ein eventuelles Fehlverhalten aufzuzeigen bzw. zu hinterfragen, sowohl schriftlich als auch mündlich und anonym über ein externes, neutrales System. Das Whistleblowing-System bietet die Möglichkeit in der jeweiligen Landessprache per Telefon, per E-Mail oder über ein Web-basiertes Meldesystem zu kommunizieren – in allen Ländern, in denen Wienerberger tätig ist.



Heimo Scheuch ergänzt: „ Wir wollen hier mit der konsequenten Umsetzung unserer ambitionierten ESG-Ziele und dem weltweiten Roll-Out des Whistleblowing-Systems eine internationale Vorreiterrolle einnehmen. Mit klaren und verbindlichen Richtlinien stellen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sicher, dass unsere Unternehmenswerte auch künftig aktiv gelebt werden und Wienerberger weiterhin als exzellentes und vertrauenswürdiges Unternehmen wahrgenommen wird. “



Der Verhaltenskodex findet sich auf der Website von Wienerberger unter: https://www.wienerberger.com/de/ueber-uns/compliance.html





Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. €.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak @ wienerberger.com



Mark van Loon, Senior Vice President Corporate Sustainability & Innovation Wienerberger AG

t +31 612476631 | mark.van.loon @ wienerberger.com