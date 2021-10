„Helene Fischer – Im Rausch der Sinne“ am 16. Oktober in ORF 2

Eine 60-minütige Reise durch das neue Album und die Seele der Künstlerin

Wien (OTS) - Neue Songs und persönliche Einblicke – in „Helene Fischer – Im Rausch der Sinne“ erlebt das Publikum am Samstag, dem 16. Oktober 2021, um 22.00 Uhr in ORF 2 Gänsehaut-Momente auf der Bühne, State-of-the-Art-Inszenierungen eines internationalen Produktionsteams und den deutschen Superstar so persönlich und nah wie noch nie zuvor.

Helene Fischer setzt mit „Im Rausch der Sinne“ neue künstlerische Maßstäbe: Die beliebte Entertainerin stellt ihre neuen Songs in einem ungewöhnlichen Showcase vor. Jeder Song wird auf besondere Weise neu und aufregend inszeniert. Durch den High-End-inszenierten Konzertfilm mit persönlichen Backstage-Stories führt die Künstlerin selbst. Der mehrfach Grammy-nominierte britische Regisseur Russell Thomas und der international erfolgreiche Show-Designer Florian Wieder verantworten die künstlerische Umsetzung des Konzertfilms und versprechen besondere Show-Momente.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at