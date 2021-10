dm drogerie markt gewinnt HR Award

Gold für erfolgreiches Employer Branding

Wien/Salzburg (OTS) - „Arbeit anders leben“, lautet das Motto der neuen dm Arbeitgeberpositionierung. Für das kreative Gesamtkonzept – bestehend aus einer internationalen Karriereseite, modernen Stellenanzeigen und innovativen Werbemitteln für die interne und externe Kommunikation – wurde dm gestern in der Wiener Hofburg mit dem HR Award ausgezeichnet.

Mit seiner neuen Arbeitgeberpositionierung konnte sich dm drogerie markt beim diesjährigen HR Award in der Kategorie „Employer Branding“ durchsetzen. Die begehrte Trophäe wurde im Rahmen des HR Inside Summit – dem größten HR-Event Österreichs – verliehen. Bewertet wurden dabei nicht nur die innovative Gestaltung der Projekte und der Mehrwert für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Übertragbarkeit einzelner Ideen auf andere Unternehmen. „Wir freuen uns sehr über diesen 1. Platz, weil wir das Projekt mit großer Leidenschaft gestartet und mit viel Engagement umgesetzt haben“, sagt Kerstin Ebenführer, Leiterin des Ressorts Mitarbeiter und Mitglied der Geschäftsleitung von dm Österreich.

Arbeit anders leben – wie geht das bei dm?

„Wir bei dm leben Arbeit schon immer anders: Wir handeln im Sinne des Menschen, ermöglichen Entwicklung und streben in allem, was wir tun, nach Verbesserung. Ziel unserer Arbeitgeberpositionierung war es, unsere Werte zu prüfen, uns neu mit ihnen zu verbinden und sie wieder verstärkt nach außen zu tragen“, erklärt Ebenführer. „Das Resultat ist nicht nur ein komplettes Makeover unserer Karriereseite und aller Werbemittel im Recruiting, sondern auch eine neue Kommunikationsstrategie hin zu Bewerberinnen und Bewerbern sowie zu bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von den kreativen Maßnahmen im Onboarding und im Karenzmanagement, von den authentischen Videos, die Einblick in den Arbeitsalltag der Teams in den Filialen und Studios geben und vom international durchgängigen Außenauftritt der dm Arbeitgebermarke quer durch alle Verbundenen Länder.

Rückfragen & Kontakt:

dm drogerie markt GmbH

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich, movea marketing GmbH & Co KG

Tel.: 0662/64 35 79-0

Mail: presse @ dm.at