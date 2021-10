NOVOMATIC glänzt auf der internationalen Gaming-Messe G2E in Las Vegas

Die USA sind für uns ein bedeutender Markt mit ungebrochen großem Potential. Mit unserer Tochtergesellschaft NOVOMATIC Americas und nicht zuletzt auch mit unserer Beteiligung an der australischen Ainsworth Game Technology Ltd. konnten wir am amerikanischen Markt bereits einen nachhaltigen Fußabdruck generieren. Eine große Branchenveranstaltung wie die G2E bietet uns die Möglichkeit, speziell auch unsere Produkte und Lösungen für den nordamerikanischen Markt vor Ort zu präsentieren. Ich sehe das ausgezeichnete Feedback auf der Messe als Kompliment an unsere hervorragende Gaming-Technologie und die internationale Teamarbeit innerhalb des Konzerns, besonders in einer so herausfordernden Zeit wie dieser. NOVOMATIC-Vorstand Dipl.-Ing. Ryszard Presch

Las Vegas/Gumpoldskirchen (OTS) - Die Global Gaming Expo “G2E” in Las Vegas war Anfang Oktober 2021 nach fast zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder für ganze vier Tage Schauplatz der internationalen Gaming-Industrie. NOVOMATIC präsentierte als größter europäischer Aussteller ein 360-Grad-Gaming-Produktportfolio mit innovativen Highlights.

NOVOMATIC hatte eine große Auswahl an Produktinnovationen im Gepäck, als es vor wenigen Tagen traditionsgemäß in die schillernde Wüstenstadt Las Vegas ging. Von 4. bis 7. Oktober 2021 fand dort die Global Gaming Exhibition “G2E” als eine der wichtigsten internationalen Messen für Glücksspiel statt. Der Event ist seit über 20 Jahren Treffpunkt der globalen Glücksspielindustrie, um modernste Technologien zu entdecken und sich mit Branchenexperten auszutauschen.

NOVOMATIC-Vorstand Dipl.-Ing. Ryszard Presch unterstreicht den Stellenwert des internationalen Events: “ Die USA sind für uns ein bedeutender Markt mit ungebrochen großem Potential. Mit unserer Tochtergesellschaft NOVOMATIC Americas und nicht zuletzt auch mit unserer Beteiligung an der australischen Ainsworth Game Technology Ltd. konnten wir am amerikanischen Markt bereits einen nachhaltigen Fußabdruck generieren. Eine große Branchenveranstaltung wie die G2E bietet uns die Möglichkeit, speziell auch unsere Produkte und Lösungen für den nordamerikanischen Markt vor Ort zu präsentieren. Ich sehe das ausgezeichnete Feedback auf der Messe als Kompliment an unsere hervorragende Gaming-Technologie und die internationale Teamarbeit innerhalb des Konzerns, besonders in einer so herausfordernden Zeit wie dieser. ”

Mit 233 Ausstellern war die diesjährige G2E international die größte physische Gaming-Veranstaltung seit Beginn der Pandemie. Im Rahmen eines spektakulären Settings und unter Einhaltung strengster Corona-Schutzmaßnahmen konnte einem interessierten Publikum von rund 12.500 internationalen Glücksspielprofis, Einkäufern und Medienvertretern eine umfassende Auswahl an innovativen Produkten präsentiert werden. NOVOMATIC zeigte ein erweitertes Angebot an neuen Linked Progressive Jackpot-Systemen wie dem ULTRA BOOST Link™ mit einer breit gefächerten Auswahl an Spielen sowie eine Reihe neuer Produkte für Casino- und VLT-Märkte sowie den wachsenden US-Sportwettenmarkt.

Ryszard Presch: “Der erfolgreiche Auftritt auf dieser wichtigsten Branchenmesse in Nordamerika ist ein klarer Beleg für den Erfolg unserer Strategie in den internationalen Märkten.”

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexandra Lindlbauer

Group Marketing & Communications

NOVOMATIC AG

Tel.: +43 2252 606 842

E-Mail: communications @ novomatic.com

www.novomatic.com