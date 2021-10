AVISO / COP26 in Glasgow: Was ist von der kommenden UN-Weltklimakonferenz zu erwarten?

Online-Mediengespräch mit VertreterInnen der "Allianz für Klimagerechtigkeit" im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Glasgow - Dienstag, 19.10 um 10 Uhr via ZOOM

COP26 in Glasgow: Was ist von der kommenden UN-Weltklimakonferenz zu

erwarten?



Ob Waldbrände in Griechenland, die Flutkatastrophe in Deutschland,

Dürren in Afghanistan oder Somalia: Der rasch voranschreitende

Klimawandel hinterlässt deutliche Spuren auf allen Kontinenten

unseres Planeten – auch hierzulande. Klimaschutz ist längst keine

Handlungsempfehlung mehr, sondern notwendig, um die globale

Erwärmung einzugrenzen. Die bevorstehende Klimakonferenz wird

zeigen, in welchem Ausmaß die Staaten den Klimaschutz ernst nehmen

und wie sehr sie ärmere Länder dabei unterstützen, mit den Folgen

der Klimakrise umzugehen. Viele Menschen in den ärmsten Staaten

verlieren bereits jetzt aufgrund von klimabedingten Schäden und

Verlusten ihre Lebensgrundlagen - eine CARE-Helferin wird von vor

Ort berichten. Worum geht es bei der COP26 und was sind die

Erwartungen – auch an die österreichische Politik? Darüber, sowie

über die wichtigsten Forderungen der „Allianz für

Klimagerechtigkeit“ an die COP26 informieren wir im Pressegespräch.



Im Gespräch mit:

- Lisa Plattner, Klimasprecherin, WWF (Moderation)

- Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher, GLOBAL 2000

- Martin Krenn, Referent für Klimapolitik, Koordinierungsstelle der

Österreichischen Bischofskonferenz für Internationale Entwicklung

und Mission (KOO)

- Karen Knipp-Rentrop, Programmkoordinatorin CARE Österreich

- Chikondi Chabvuta, Regional Advocacy Advisor Southern Africa, CARE

International



Datum: 19.10.2021, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

ZOOM-Link:

https://us02web.zoom.us/j/81978397005?pwd=UWJXYTN1L29ReGRVSEcwN01VWEVQZz09

Meeting ID: 819 7839

7005 Passcode: 674755

Online



Url: http://www.klima-allianz.at/



