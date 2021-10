RF elements Asymmetrical Horns zum dritten Mal in Folge zum WISPA 2021 Product of the Year Award gewählt

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) - Zum dritten Mal in Folge wurde die Produktlinie der asymmetrischen Hornantennen von RF elements von den Mitgliedern der Wireless Internet Service Providers Association (WISPA) zum Produkt des Jahres gewählt. Die Preisverleihung fand auf der WISPAPALOOZA 2021 in Las Vegas, NV statt.

"Die Tatsache, dass wir zum dritten Mal in Folge mit dem WISPA Product of the Year Award ausgezeichnet wurden, ist ein klares Zeichen dafür, wie wegweisend unsere RF-Elemente-Produkte wirklich sind. Die drahtlose Frequenznutzung ist noch weit davon entfernt, in Bezug auf Nachhaltigkeit und Effizienz ideal zu sein. Unsere erstklassige Antennentechnologie ebnet den Weg für eine effiziente Frequenznutzung. Drahtlose ISPs wollen sicherstellen, dass ihre drahtlosen Netze für die künftige Nachfrage nach Breitbandanschlüssen gerüstet sind. RF-Interferenzen und die Verfügbarkeit von Frequenzen sind ein sehr ernstes globales Problem für drahtlose Netzwerke, und wir bieten heute sehr effektive und zukunftssichere Lösungen an. Wir möchten uns bei allen Wireless ISPs bedanken, die unsere Antennen wieder zum Produkt des Jahres gewählt haben, ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen", sagt Juraj Taptic, Mitbegründer und CEO von RF elements.

"Wir haben bewiesen, dass unsere Technologie in der Praxis mit großem Erfolg funktioniert. Wir sind ehrlich und transparent, was die Funktionsweise unserer Produkte anbelangt, und wir halten jeden Tag, was wir versprechen. Wir helfen bei der Ausbildung von WISPs, um sie leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger zu machen, weil uns diese Branche am Herzen liegt. Dies sind die Grundpfeiler unseres Erfolgs. Unser breites Angebot an symmetrischen, asymmetrischen und UltraHorn-Antennen ist auf Kommunikationstürmen in der ganzen Welt zu finden. Sie sind ein unschätzbares Instrument, um das Problem des Rauschens zu lösen, eine verantwortungsvolle Nutzung des Spektrums zu ermöglichen, einen kristallklaren Weg zu nachhaltigem Wachstum zu bieten und es WISPs zu ermöglichen, mit anderen Breitbandzugangstechnologien auf globaler Ebene zu konkurrieren", sagte Tasos Alexiou, Product Evangelist bei RF elements.

RF elements ist ein europäisches Technologieunternehmen. Es produziert und vertreibt drahtlose Netzwerkprodukte für Service Provider. Die Antennentechnologie von RF elements löst das größte Problem der drahtlosen Vernetzung - die Frequenzverfügbarkeit. Die Lösung basiert auf der branchenweit größten Auswahl an Access Point-Antennen mit einzigartigen Strahlungseigenschaften und einem proprietären verlustfreien Wellenleiteranschluss, der eine unbegrenzte Skalierbarkeit des Netzwerks ermöglicht. Service-Provider, die die Antennentechnologie von RF elements nutzen, erzielen deutlich höhere Durchsätze in unlizenzierten Bändern und eine exzellente Rentabilität ihrer Investitionen. RF elements hat seinen Sitz in Bratislava, Slowakei, und verfügt über lokale Marktunterstützung in den Vereinigten Staaten, Irland, Mexiko und Südafrika.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1658708/WISPA_AWARDS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498140/RF_elements_Logo.jpg