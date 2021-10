Cloud4C gibt die Ernennung von Debdeep Sengupta, dem früheren Geschäftsführer von SAP Indien, zum Präsidenten und Chief Revenue Officer bekannt

Singapur und Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Cloud4C, ein globales Cloud Managed Services-Unternehmen der CtrlS-Gruppe, hat die Ernennung von Debdeep Sengupta zum Präsidenten und Chief Revenue Officer bekannt gegeben. Debdeep ist ein Branchenveteran und hat in der indischen Informationstechnologiebranche Maßstäbe und nachhaltige Wachstumsstandards gesetzt. Er hat Unternehmen zu Spitzenleistungen geführt und einen beneidenswerten Shareholder Value geschaffen, verbunden mit einem tiefen Verständnis für die kulturellen Unterschiede, die in globalen Organisationen bestehen.

Er wechselt zu Cloud4C von SAP Indien, wo er als Präsident und Managing Director für SAP Indien und Südasien eine Schlüsselrolle spielte und ein integraler Bestandteil des Senior Executive Teams von SAP im Asien-Pazifik-Raum und in Japan war. Vor seiner Tätigkeit bei SAP hatte Debdeep verschiedene Führungs- und Vertriebsmanagementpositionen bei globalen multinationalen Unternehmen inne - insbesondere bei IBM und der Digital Equipment Corporation, die schließlich mit HP fusionierte.

Sridhar Pinappureddy, Chairman und Managing Director von Cloud4C, sagte: "Debdeep ist ein hervorragender Stratege und eine Führungspersönlichkeit, die Zusammenarbeit, Wachstum und Innovation fördert und sich für Kunden einsetzt." Er fügte hinzu: "Er ist sicherlich eine hervorragende Ergänzung für unser Führungsteam. Seine reiche Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Disziplinen, Regionen und Technologien wird für unser Managementteam und unsere weltweiten Aktivitäten von großem Wert sein. Ich heiße ihn herzlich in der Cloud4C-Familie willkommen und wünsche ihm viel Erfolg."

Cloud4C ist der weltweit führende Anbieter von Cloud Managed Services, der in 25 Ländern und an 52 Standorten vertreten ist und 60 der Fortune 500 Global Multinationals bedient. Cloud4C gilt als einer der innovativsten Service Provider für Hyperscale-Cloud-Implementierungen wie AWS, Google Cloud und Microsoft Azure, neben seinem eigenen Cloud-Ökosystem. Das Unternehmen bietet spezialisierte Cloud-Branchenlösungen an, wie z. B. Community-Cloud für Banken, Community-Cloud für das verarbeitende Gewerbe, Community-Cloud für Versicherungen, Robotische Prozessautomatisierung (RPA), Cloud-Migration, Infrastruktur-Modernisierung, Hyper-Automatisierung, Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz (DAAS/VDI), DevOps, AIOps, DRaaS, Cloud Managed Services usw.

"Ich freue mich, bei Cloud4C einzusteigen, einem aufstrebenden Weltmarktführer im Bereich Cloud Managed Services und einem der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen", sagte Debdeep Sengupta. Er fügte hinzu: "Ich freue mich sehr darauf, mit dem leidenschaftlichen Team von Cloud4C zusammenzuarbeiten und innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln, das Wachstum zu fördern und Shareholder Value zu schaffen, indem wir gesunde Gewinne erwirtschaften."

Debdeep Sengupta wird eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung des Wachstums, der globalen Präsenz und der Erhöhung des Marktanteils in strategischen Schlüsselmärkten auf der ganzen Welt spielen, da das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ein dreifaches Wachstum anstrebt.

Informationen zu Cloud4C

Cloud4C ist der weltweit führende Anbieter von Cloud Managed Services und betreut 4.000 Kunden in 25 Ländern und 50 Standorten, darunter 60 der Fortune 500 Global Multinationals. Das Unternehmen bietet Cloud- (Public, Private, Hybrid) und Community-Cloud-Services (Banking Community Cloud, SAP Community Cloud), Cloud-Migration auf Hyperscaler wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, End-to-End-Cloud-Managed-Services, Disaster-Recovery-Services, Managed-Security-Services und vieles mehr. Das Unternehmen ist als "Great Place to Work" zertifiziert.

