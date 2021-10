517 Schulabmeldungen in Wien

Maßnahmen zur weiteren Reduzierung der Abmeldungen sind bereits in Umsetzung

Wien (OTS/RK) - In nahezu allen Bundesländern haben sich die Abmeldungen zum häuslichen Unterricht für das Schuljahres 2021/22 vervielfacht. In Wien verzeichnet man aktuell 517 Schulabmeldungen.

Mithilfe von Maßnahmen in Form von Elterngesprächen durchgeführt von der Schulpsychologie und der Bildungsberatung, aber auch einem groß angelegten Onlinemeeting soll die Zahl nochmals reduziert werden.

Heinrich Himmer zeigt sich entschlossen: „Die im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Zahl der Schulabmeldungen ist sehr problematisch. Den Kindern und Jugendlichen entsteht dadurch ein großer Nachteil in Hinblick auf soziale, aber selbstverständlich auch schulische Kompetenzen. Schule sind wir alle, aber Unterricht, mit all seinen Vorteilen, den eine Klassengemeinschaft mit sich bringt, kann nur in einem Klassenraum stattfinden.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bildungsdirektion für Wien – Büro des Bildungsdirektors

Robert Stiedl, MA

Telefon: +43 1 52525-77016

E-Mail: robert.stiedl @ bildung-wien.gv.at