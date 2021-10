Trina Solar erreicht 100 % in der BNEF-Bankability-Umfrage 2021 und ist damit seit 6 Jahren in Folge der beste Anbieter von kreditwürdigen Modulen

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Co., Ltd. ("Trina Solar" oder das "Unternehmen") wurde in dem von BloombergNEF herausgegebenen Bericht zur Kreditwürdigkeit von Photovoltaikmodul- und Wechselrichterherstellern, dem 2021 PV Module and Inverter Bankability report, von allen Umfrageteilnehmern als kreditwürdig eingestuft. Damit ist Trina Solar der einzige Modulhersteller, der in sechs aufeinanderfolgenden Jahren von 100 % der an der jährlichen BloombergNEF-Umfrage teilnehmenden Branchenvertretern als kreditwürdig eingestuft wurde.

Wie im BloombergNEF-Bericht angegeben, sind die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, die Erfolgsbilanz seiner Module in der Praxis und die Herstellergarantien wichtige Indikatoren für Finanzinstitute bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit von PV-Herstellern. Für den Bericht werden Banken, EPCs, unabhängige Stromversorger und technische Berater weltweit in ausführlichen Interviews mit Qualitätsprüfern und Technologieexperten befragt. Die Umfrage deckt somit einen großen Bereich ab und die Bewertung ist offen und transparent. Der Bericht gilt als eine der glaubwürdigsten unabhängigen Untersuchungen auf dem globalen Markt für neue Energien und wird von vielen Finanzinstituten als wichtige Referenz bei der Vergabe von Geschäftskrediten angesehen.

Der BloombergNEF 2021 Module and Inverter Bankability Report zitiert auch den jährlichen Bericht über die Zuverlässigkeit von Photovoltaik-Modulen, der von der international maßgeblichen Zertifizierungsstelle PV Evolution Labs herausgegeben wird. Der PVEL-Bericht bestätigte die hervorragende Leistung der Module von Trina Solar in Bezug auf Zuverlässigkeit und Stromerzeugungskapazität. Das Unternehmen wurde erneut zum weltweit leistungsstärksten Modulhersteller ernannt.

In den Jahren 2020 bis 2021 hat Trina Solar die Vertex 210mm-Module mit 410W, 510W, 555W, 605W und 670W auf den Markt gebracht und damit die Branche in eine neue Ära von Modulen mit über 600W geführt. Die Vertex-Serie hat bei Kunden weltweit Anklang gefunden. Sie eröffnet einen neuen Weg zur Senkung der Stromkosten und zur Gewährleistung langfristig stabiler Erträge von Kraftwerken. Trina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Photovoltaik- und Energielösungen. Das Unternehmen arbeitet mit Partnern weltweit zusammen und hat sich das Ziel gesetzt, die Anwendung von intelligenter Energie zu beschleunigen und einen Beitrag zur neuen Welt der kohlenstofffreien Energie zu leisten.

Rückfragen & Kontakt:

Jing Chen

+86-21-6057-5302

hqmarketing @ trinasolar.com

jing.chen03 @ trinasolar.com