Santander-Woche 2021: Belegschaft engagiert sich sozial und feiert Rückkehr in Büros

Zum zehnten Mal fand die Santander-Mitarbeiterwoche statt – weltweit und auch in Österreich.

Wir wollten gerade in diesen Zeiten ein Zeichen von Gemeinschaft und Stabilität setzen Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - „ Wir wollten gerade in diesen Zeiten ein Zeichen von Gemeinschaft und Stabilität setzen “, hebt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank in Österreich, die Bedeutung der Veranstaltung hervor. Bereits zum zehnten Mal führte der Konzern seine Santander-Woche weltweit durch. Unter dem Motto „OneSantander – Beyond the Borders“ fanden vom 27. September bis 1. Oktober zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt.

In Österreich organisierte die Bank ein breites Programm für ihre Belegschaft: Dieses reichte von Aktionen zur Gesundheitsförderung wie Gehirntraining und Lachyoga über gemeinsame Umweltschutz-Aktivitäten wie Flurreinigungen, bis hin zu sozialem Engagement. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halfen bei einer Schuh- und Altkleidersammlung für die Gruft sowie beim Bau eines Schattenplatzes und der Apfelernte für die Caritas Wohngemeinschaft Am Himmel in Wien-Döbling.

Herbstfest: „Welcome back to office“

Den Abschluss der diesjährigen Santander-Woche bildete das Herbstfest im burgenländischen Rust unter dem Motto „Welcome back to office“. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit für ein persönliches Wiedersehen und angeregten Austausch. Die Santander-Woche fiel auch mit der Rückkehr ins Büro zusammen: Am 20. September kehrten alle Mitarbeitenden der Wiener Zentrale und des Service Centers in Eisenstadt aus dem Home-Office teilweise wieder in die Büros zurück. Mit der neue 60/40-Regelung – 60 Prozent Anwesenheit im Büro und 40 Prozent Home-Office – ist es das Ziel, den persönlichen Austausch teamübergreifend zu fördern und gleichzeitig ein flexibles Arbeiten zu ermöglichen. „Wir freuen uns, dass wir uns nach vielen Monaten im Home-Office wieder persönlich gesehen haben. Dies ist sicherlich ein Grund zu feiern“, betont Poenisch. Alle Aktivitäten sowie die Rückkehr in die Büroräumlichkeiten fanden unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen statt.

