ORF-„matinee“: „Der Biss der Erkenntnis – Geschichten vom Apfel“ und „Als die Impressionisten Japan entdecken“

Außerdem: „Die Kulturwoche“, „Museum für Zwei“ im Frauenmuseum Hittisau – ab 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 17. Oktober 2021, um 9.05 Uhr in ORF 2, präsentiert eine facettenreiche Sendung rund um den Apfel, den Japonismus und die blinden Flecken der Geschichtsschreibung gegenüber Frauen: Zunächst stehen in der Dokumentation „Der Biss der Erkenntnis – Geschichten vom Apfel“ die unzähligen Mythen und Legenden im Mittelpunkt, die sich seit Jahrtausenden um die „verbotene Frucht“ ranken. Die folgende Doku „Als die Impressionisten Japan entdecken“ widmet sich dem Einfluss der Pazifikinsel auf Kunst und Gesellschaft rund um die Wende zum 20. Jahrhundert. Nach der „Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps führt in einer neuen Ausgabe der Kurzreihe „Museum für Zwei“ (10.50 Uhr) Direktorin Stefania Pitscheider Soraperra Schriftstellerin Monika Helfer durch das Frauenmuseum Hittisau.

Peter Schneeberger begleitet durch den ORF-Kulturvormittag.

„Der Biss der Erkenntnis – Geschichten vom Apfel“ (9.05 Uhr)

Er gilt als klassische Frucht der Unsterblichkeit, Verführung, Liebe und Erotik: Der Apfel ist eines der am meisten in Mythen und Legenden eingebetteten Lebensmittel. Äpfel versprechen Jugend und Gesundheit, von der Bibel über Homer bis zu den Gebrüdern Grimm spielte die Frucht immer wieder eine Schicksalsrolle. Ein Apfel verursachte nach dem verhängnisvollen „Urteil des Paris“ den Trojanischen Krieg, vor 700 Jahren trug er mit Wilhelm Tell zur Gründung der Schweiz bei, und schließlich fiel er Sir Isaac Newton auf den Kopf und wurde zum Beweis für die Schwerkraft.

Gustav W. Trampitsch folgt in seinem Film den Spuren, die der Apfel in verschiedenen Kulturen bis heute hinterlassen hat und bringt die Geschichte des populären Kernobstes näher.

Sein Ursprung vor rund 10.000 Jahren wird im heutigen Kasachstan vermutet. Über dieselben uralten Handelsstraßen, auf denen Seide und Gewürze transportiert wurden, gelangten schließlich auch die Äpfel ans Schwarze Meer, wo sie zunächst von den Griechen und dann von den Römern kultiviert wurden. In Österreich zählt der Apfel, dessen kulinarische Verwendungsmöglichkeiten vielfältig sind, zu den beliebtesten Obstsorten. Herzland der österreichischen Apfelkultur ist die Steiermark. Doch unberührte Obstgärten und idyllische Streuwiesen sind rar geworden und dienen eher als Landschaftsschmuck. Längst hat die Industrie auch den Obstanbau in eine andere Realität gezwungen.

„Als die Impressionisten Japan entdecken“ (9.50 Uhr)

200 Jahre lang hatte sich Japan abgeschottet, doch 1853 erzwangen amerikanische Kriegsschiffe die wirtschaftliche Öffnung des Landes. Kunstsinnigen Reisenden war es zu verdanken, dass Porzellan, Kunstobjekte und Farbholzschnitte den Weg nach Europa fanden. Auf den Weltausstellungen in London und Paris stießen die exotischen Werke sofort auf großes Interesse und begeisterten auch Künstler wie Manet, Degas, Whistler, Monet oder Van Gogh, die auf der Suche nach neuen künstlerischen Wegen waren.

Anhand schriftlicher Zeugnisse von Persönlichkeiten aus der damaligen Kunst- und Kulturszene wird deutlich, wie stark die japanische Kunst bedeutende westliche Werke der damaligen Zeit beeinflusste. Der französische Kunstkritiker Philippe Burty prägte 1872 den Begriff „Japonismus“ für diese außergewöhnliche Entwicklung. Es dauerte nicht einmal 50 Jahre, bis die Strömung alle Künste erfasst hatte und zu einem Gesellschaftsphänomen wurde.

Die Dokumentation von Jerôme Lambert und Philippe Picard spürt der Faszination des Japonismus anhand einer besonderen visuellen Umsetzung nach: Schattenfiguren werden mit Illustrationen, zeitgenössischen Gemälden, Holzschnitten, Fotografien, Zeichnungen und Originalaufnahmen kombiniert.

„Museum für Zwei – Frauenmuseum Hittisau“ mit Monika Helfer (10.50 Uhr)

Dichter und Denker, Staatslenker, Krieger, Erfinder und Revolutionäre – wann immer es heroisch wird in der Geschichtsschreibung, wurden (und werden oft immer noch) Frauen geflissentlich übersehen. Das Vorarlberger Frauenmuseum Hittisau ist angetreten, blinde Flecken aufzudecken und Geschichte mit Geschichten zu füllen. Monika Helfer schreibt seit Jahrzehnten Geschichten – Romane, Hörspiele, Theaterstücke. Für ihre Arbeit erhielt sie zahllose Auszeichnungen. Trotzdem wurde die Schriftstellerin immer wieder als „die Frau von…“ (nämlich Michael Köhlmeier) bezeichnet. Seit ihrem Sensationserfolg „Die Bagage“ aus dem Vorjahr hat sich das grundlegend geändert. Gemeinsam mit Direktorin Stefania Pitscheider Soraperra erkundet Monika Helfer Österreichs erstes und einziges Frauenmuseum.

Die Folge gestalten Mathea Holaus und Daniel Budka.

