Perfect Match: ALD übernimmt Fleetpool Group (FOTO)

Köln (ots) -

Auto-Abo-Pionier Fleetpool Group stärkt Position unter dem Dach von ALD

ALD erweitert Leistungsspektrum um volldigitale Auto-Abos

Fleetpool erhält Ressourcen für Expansion ins europäische Ausland

Der deutsche Pionier und Marktführer bei Auto-Abos Fleetpool und der international führende Mobilitätsanbieter ALD bündeln ihre Kräfte. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, dass ALD die Fleetpool Group einschließlich der Flotte von mehr als 10.000 Fahrzeugen vollständig übernimmt.

Der Zusammenschluss bedeutet für beide Partner eine echte Win-Win-Situation: ALD kann seinen Kunden schon in nächster Zukunft europaweit digitale Auto-Abo-Dienste anbieten - sowohl für Geschäfts- als auch für Privatkunden. Damit kann ALD den Megatrend der Mobilitätsbranche bedienen, für den noch im laufenden Jahrzehnt ein Anteil von bis zu 20 Prozent am Fahrzeugabsatz prognostiziert wird. Die Übernahme fügt sich nahtlos in die Wachstumsstrategie von ALD ein: Ziel ist es, das Angebotsportfolio um Unternehmen zu ergänzen, die das Leistungsspektrum sinnvoll erweitern und mit flexiblen Mobilitätslösungen einen unmittelbaren Mehrwert für die Kunden bieten.

Fleetpool erhält im Gegenzug den notwendigen finanziellen Spielraum, um seine führende Position in Deutschland auf Europa auszuweiten. So plant Fleetpool, bis zum Jahr 2026 in mehr als zehn europäischen Ländern aktiv zu werden. Über die von Fleetpool in-house entwickelte Software kann ALD Automobilherstellern maßgeschneiderte digitale Komplettlösungen anbieten, mit der diese ihre Vertriebskanäle und Dienstleistungen erweitern können. Fleetpool behält auch mit dem neuen starken Partner seine Eigenständigkeit und verbleibt unter der Führung von Gründer und CEO Gert Schaub am Hauptsitz in Köln. Das umfassende Netz an Fleetpool-Marken, darunter eazycars, like2drive und CONQAR, soll weiter gestärkt und ausgebaut werden.

Gert Schaub: "Der Zusammenschluss mit ALD ist das 'Perfect Match'. Wir verfolgen beide ähnliche, langfristige Strategien, haben einen 360-Grad-Ansatz und bekennen uns klar zu Partnerschaften mit den Automobilherstellern. Mit der Stärke von ALD im Rücken wollen wir den Pionier Fleetpool vom deutschen nun auch zum europäischen Marktführer bei volldigitalen All-inclusive-Auto-Abos machen. Für beide Unternehmen spielt zudem Corporate Social Responsibility eine zentrale Rolle, also eine Nachhaltigkeitsstrategie, die Diversität, ökologische Verantwortung, soziales Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften zugleich als essenzielle Aufgabe und als Chance für eine erfolgreiche Zukunft begreift."

Tim Albertsen, CEO von ALD: "Unser Fokus liegt weiter auf wertsteigernden Akquisitionen mit direktem Kundennutzen, um unsere führende Position im Segment des flexiblen Full-Service-Leasings zu stärken. Fleetpool weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit Spitzentechnologie und hochkarätiger Mobilitäts-Expertise aus. Auf dieser Basis wollen wir unseren Kunden und Partnern in Europa kurzfristig maßgeschneiderte Auto-Abo-Services bieten. Dies wird unsere Position als Nummer eins in Europa weiter festigen und zu unserem strategischen Entwicklungsplan 'Move 2025' beitragen, der auf die Stärkung unseres Wettbewerbsvorteils abzielt - mit prognostizierten rund 2,3 Millionen Verträgen bis 2025."

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe.

