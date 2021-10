NEOS Wien/Leopoldstadt: Praterstern wird endlich zur Aufenthaltsoase

Selma Arapovic: „Mit heutigem Spatenstich startet die von vielen gewünschte Umgestaltung des Pratersterns“

Wien (OTS) - Gut Ding braucht bekanntlich Weile. Bereits drei Jahre ist es her, dass NEOS Leopoldstadt eine Umgestaltung des Pratersterns forderten. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde damals ein großes Bürger_innenforum ins Leben gerufen, wo Anrainer_innen und Expert_innen miteinander erste Ideen sammelten. Bis zur Fertigstellung im Sommer 2022 werden viele der damals genannten Vorschläge umgesetzt.

„Wir sind begeistert, dass mit dem heutigen Spatenstich viele Vorschläge aus 2018, in Umsetzung gehen. Vieles, was sich die Bürgerinnen und Bürger damals gewünscht haben, bekommen sie im nächsten Jahr. Das Projekt zeigt, was für großartige Ideen die Wienerinnen und Wiener haben und dass es sich lohnt, sie einzubinden“, zeigt sich Christian Moritz, Bezirksrat der NEOS Leopoldstadt zufrieden.

Konkret soll am Praterstern die Grünfläche verdoppelt werden, ein Wasserspiel sowie mehr Sitzgelegenheiten entstehen und eine attraktive, multifunktionale Freifläche für unterschiedlichste Veranstaltungen geschaffen werden.

„Seit Jahren haben sich Anrainerinnen und Anrainer eine Attraktivierung des Verkehrsknotenpunktes gewünscht. Jetzt bekommt der Praterstern endlich den Stellenwert, der ihm gebührt und wird durch Verdoppelung der Grünflächen und das 500 m² große Wasserspiel zum einladenden Ort des Treffens und des Verweilens. Dank unseres Bürger_innenforums bekommen die Wienerinnen und Wiener nicht nur einen optisch aufgewerteten Platz, sondern eine Aufenthaltsoase, die genau ihre Ansprüche erfüllt“, stimmt Selma Arapovic, Sprecherin für Stadtentwicklung der NEOS Wien und ehemalige Bezirksrätin der Leopoldstadt, Moritz zu.

