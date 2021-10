VP-Melchior: „Budget sichert erfolgreiche Zeiten für Österreich“

Von Finanzminister Gernot Blümel heute präsentiertes Budget bringt Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - „Das von Finanzminister Gernot Blümel heute präsentierte Budget sichert erfolgreiche Zeiten für Österreich. Das Herzstück des Budgets ist die ökosoziale Steuerreform, in der die Entlastung arbeitender Menschen, die nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich und das umweltfreundliche Verhalten im Fokus stehen. Der gesamte Plan ist eine deutliche Ansage für die Zukunft, wofür ich mich herzlich bei Gernot Blümel und allen beteiligten Mitarbeitern des Finanzministeriums bedanke“, zeigt sich Axel Melchior, Generalsekretär der neuen Volkspartei, erfreut über das präsentierte Budget, das Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit garantiert.



„Neben der größten Steuerreform der zweiten Republik ist insbesondere die Erhöhung des Budgets für den Bildungsbereich ein bedeutendes Element. Erstmals sind mehr als 10 Mrd. Euro für Bildung vorgesehen, um die Digitalisierung unserer Schulen konsequent fortsetzen zu können. Darüber hinaus sind unter anderem deutlich mehr finanzielle Mittel für ein Gewaltschutzpaket für Frauen sowie für Katastrophenschutz veranschlagt, um mithilfe moderner Ausrüstung für Polizei und Heer für mehr Sicherheit in Österreich zu sorgen“, so Melchior.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/