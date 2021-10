„Der eine Moment“ ab 20. Oktober in ORF 1

Die neue Doku-Serie mit Lisa Gadenstätter geht dem einen Augenblick, der alles verändert, nach

Wien (OTS) - Der eine Moment, der plötzlich alles verändert, die Gegenwart auf den Kopf stellt und die Zukunft radikal beeinflusst: In der neuen Doku-Serie „Der eine Moment“ – ab 20. Oktober 2021 jeden Mittwoch um 21.10 Uhr in ORF 1 – macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach dem Augenblick, der dem Schicksal eine unerwartete Wendung gibt. Sie porträtiert Menschen, denen Unglaubliches widerfahren ist, seziert die unwahrscheinlichsten Zufälle und geht der Frage nach, wie es ist, wenn ein einziger Moment den Rest eines Lebens für immer verändert.

Lisa Gadenstätter geht in „Der eine Moment“ den ganz großen Fragen nach: Was ist Glück? Gibt es ein „zur falschen Zeit am falschen Ort“? Wird das Leben durch den Zufall bestimmt oder gibt es das Schicksal? Was ist Liebe? Und: Woraus wird Mut gemacht?

Einige Momente schrieben sogar Geschichte: Etwa, als Franz Viehböck, der bislang einzige Österreicher im All, seinen ersten Blick vom Weltraum auf die Erde wirft. Oder der Moment, als Juliane Diller aus einem Flugzeug in 3.000 Meter Höhe in den Dschungel geschleudert wird und als einzige überlebt. Die Sekunde, in der es der Ex-Präsident der Wirtschaftskammer Österreich Christoph Leitl schafft, sich aus den Fängen von Entführern zu befreien. Oder der Moment, bevor sich die Welle am Horizont in einen Tsunami verwandelt.

Andere Momente erschüttern bloß die eigene Welt: Der Augenblick der lebensrettenden Stammzellenspende, ein schwerer Autounfall am Weg in die Arbeit, ein Heiratsantrag mit ungeahnten Folgen, eine riskante Rettungsaktion tausend Meter unter der Erde – oder einfach nur der Moment, in dem man sich plötzlich selbst als Mensch akzeptieren kann. Ob im Rampenlicht, in der Öffentlichkeit oder im Verborgenen, alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Lisa Gadenstätters eint eines: Sie schaffen es, aus den schicksalshaften Wendepunkten ihres Lebens Kraft und Hoffnung zu schöpfen.

„,Der eine Moment‘ ist ein besonderes Herzensprojekt“

Lisa Gadenstätter: „,Der eine Moment‘ ist ein besonderes Herzensprojekt von Produzent Florian Berger, seinem Team und mir. Ich habe für ‚Der eine Moment‘ Menschen getroffen, für die ein Moment im Leben alles verändert und ihr Leben auf eine besondere Art und Weise geprägt hat. Was mich neben den unglaublichen Geschichten sehr beeindruckt hat: Jedes Erlebnis, sei es auch noch so tragisch, hat die Menschen stärker gemacht. Und das ist es, was wir alle aus diesem einen Moment mitnehmen können.“

„Der eine Moment“ – die Sendungen im Überblick:

„Der eine Moment: Glück“

Sendetermin: Mittwoch, 20. Oktober

„Der eine Moment: Zur falschen Zeit am falschen Ort“ Sendetermin: Mittwoch, 27. Oktober

„Der eine Moment: Mut“

Sendetermin: Mittwoch, 3. November

„Der eine Moment: Zufall“

Sendetermin: Mittwoch, 10. November

„Der eine Moment: Liebe“

Sendetermin: Mittwoch, 17. November

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at