Donaustadt: Saxophon-Quartett am 17.10. im Kultur-Stadl

Zählkarten: 0677/630 19 868, Auskünfte: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Das nächste Konzert im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) hat die Devise „Swing, Rag & Rhythm“: Auf Einladung des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ musiziert am Sonntag, 17. Oktober, das Saxophon-Quartett „4 Will Drive“. Um 19.00 Uhr startet die unterhaltsame Veranstaltung. 4 Saxophon-Bläser mit akademischer Ausbildung bringen Melodien von Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, Fats Waller, Scott Joplin und weiterer Komponisten zu Gehör. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden nimmt das auf ehrenamtlicher Basis aktive Vereinsteam gerne entgegen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. Ab sofort werden Zählkarten für diesen Abend vergeben: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Der bunte Veranstaltungskalender des „Kultur-Stadl Eßling“ erstreckt sich von Jazz, Blues, Folk und Weltmusik bis zum Wienerlied. Auskünfte über das Programm bis Jahresende gibt die Obfrau des Kultur-Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Kontakt per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at. Auch ein Blick ins Internet lohnt sich: www.kulturfleckerl.at.

