FPÖ – Schnedlitz: Herbert Kickl startet Freiheitstour durch Österreich!

Wien (OTS) - In seiner heutigen Pressekonferenz berichtete der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz über die kommenden Vorhaben der Freiheitlichen Partei. So ist mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl eine „Freiheitstour“ durch Österreich geplant, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederzugewinnen und zu stärken. „Das türkise System hat die Grundfeste der österreichischen Republik nachhaltig erschüttert - täglich wird ein neuer Skandal publik! Wenn alle kopflos werden, braucht es jemanden, der staatspolitische Verantwortung übernimmt. Das wird Herbert Kickl gemeinsam mit dem Bürger sicherstellen“, betonte Schnedlitz.

Weiters sagte der FPÖ-Generalsekretär, dass die vergangenen Tage gezeigt haben, dass auch abseits vom parteipolitischen Kalkül ein gemeinsamer Konsens zwischen den Fraktionen Grüne, SPÖ, NEOS und FPÖ möglich war, um unser Land vor dem Schlimmsten zu bewahren. „An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten auf das Herzlichste bedanken“, betonte Schnedlitz.

„Insbesondere muss jedem einzelnen türkisen und grünen Whistleblower gedankt werden, der dabei hilft, den türkisen Sumpf trockenzulegen. Integre Politiker der ÖVP und der Grünen, die teilweise einen Maulkorb verordnet bekommen haben, sollen angesprochen werden. Dazu laden wir sie ein, unter der E-Mailadresse meintuerkis@fpoe.at vertrauliche Informationen zu übermitteln. Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für jeden Bürger. Wir versichern jedem Informanten absolute Anonymität und Diskretion“, erklärte Schnedlitz.

