Besondere Studienleistungen durch LR Schleritzko ausgezeichnet

47.500 Euro wurden aus der Windhag Stipendienstiftung an 19 Stipendiaten verliehen

St. Pölten (OTS/NLK) - Aus den Mitteln der Windhag Stipendienstiftung konnte Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko an 19 junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher Stipendien in Höhe von insgesamt 47.500 Euro verleihen. Prämiert wurden die Stipendiaten für ihre Abschlussarbeiten, die mit ausgezeichnetem Erfolg bewertet wurden.

„Ich bin beeindruckt von dem Engagement, das die Stipendiaten in ihre Ausbildung bzw. in ihre Abschlussarbeiten gesteckt haben. Deshalb war es schön zu hören, dass viele von Ihnen das Stipendium in Fort- und Weiterbildungen investieren wollen, was in weiterer Folge auch unserem Bundesland zu Gute kommen wird“, so Landesrat Ludwig Schleritzko.

Die Windhag-Stipendienstiftung wurde 1670 gegründet, um begabten Kindern und Jugendlichen eine gute Ausbildung zu ermöglichen.

