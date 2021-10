AVISO Jüdisches Museum Wien: Ouriel Morgensztern. Rendezvous in Wien

Wien (OTS) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, zeigt von 20. Oktober 2021 bis 27. März 2022 die Ausstellung „Ouriel Morgensztern. Rendezvous in Wien“.

Der Fotograf Ouriel Morgensztern ist ein Weltbürger, ein citoyen du monde, der uns durch den Blick seiner Kamera auf Reisen gehen lässt. In Paris geboren, wuchs er in einem Dorf in Südfrankreich auf, bevor er über Abstecher nach New York und in einen Kibbutz in Israel seinen Lebensmittelpunkt schließlich vor fast zwanzig Jahren in Wien fand. Hier begleitet er seither die jüdische Gemeinde mit seiner Fotokamera. 25 Jahre nach einer Ausstellung von Harry Weber und fast zehn Jahre nach jener von Josef Polleross bieten Morgenszterns Fotografien im Jüdischen Museum Wien einen gegenwärtigen Einblick in die vielfältige jüdische Gemeinschaft dieser Stadt. Ouriel Morgensztern führt die Betrachterinnen und Betrachter auch an weitere Orte seines Lebens, deren Formen und Farben er präzise und empathisch einfängt: von der ländlichen Stille seiner südfranzösischen Heimat bis zur Wiener Ringstraßenpracht, von Tel Avivs architektonischer Geometrie in Beton bis zu den unbefestigten Wegen eines Dorfes in Ruanda.

Die Vertreter*innen der Medien sind zur Pressebesichtigung der neuen Ausstellung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 19. Oktober 2021, 10:30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Bei der Besichtigung stehen Direktorin Danielle Spera, Chefkuratorin Astrid Peterle und Fotograf Ouriel Morgensztern für Ihre Fragen zur Verfügung.

Anmeldung unbedingt erforderlich!

Ein 2,5 G-Nachweis sowie das Tragen einer FFP2-Maske sind für die Teilnahme verpflichtend.

Foto- und Pressematerial zu den aktuellen Ausstellungen finden Sie auf der Homepage des Jüdischen Museums Wien



