Toto: Jackpot – 10.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Mit den Länderspielen, die auf dem Programm der Toto Runde 41A standen, hatten die Toto Fans ihre liebe Not. Es gelang niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen, und damit geht es in der nächsten Runde am Wochenende um rund 10.000 Euro.

Sieben Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer. Je zwei Oberösterreicher und Wiener, je ein Salzburger, Vorarlberger und Steirer sowie ein win2day-User gewannen damit je rund 360 Euro.

In der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde, da es erneut keinen Tipp mit den fünf richtigen Ergebnissen gegeben hat.

Annahmeschluss für die Runde 41B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 41A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.631,76 – 10.000 Euro warten 7 Zwölfer zu je EUR 357,30 124 Elfer zu je EUR 4,40 844 Zehner zu je EUR 1,30 1.406 5er Bonus zu je EUR 0,30

Der richtige Tipp: 1 2 1 2 2 / 1 2 2 X X 2 1 X 1 1 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 12.683,52 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 280,13 Torwette 3. Rang: 26 zu je EUR 13,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 152.175,06

Torwette-Resultate: 1:0 1:2 2:1 0:2 0:1

