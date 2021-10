GBV Zahl des Monats Oktober

13.000 GBV-Wohnungen fanden in den letzten 5 Jahren raus aus dem Öl.

Wien (OTS) - In mehr als 13.000 gemeinnützigen Wohnungen wurden in den Jahren 2016-2020 die Heizungen auf ein klimafreundliches System – Fernwärme oder erneuerbare Energie – umgestellt. Dies ergab eine Befragung unter gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs), an der 106 der 185 GBVs teilgenommen haben. Mit diesen Umstellungen sind nur mehr knapp ein Fünftel der GBV-Wohnungen mit fossilen Brennstoffen beheizt.



Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stel­len. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzen­de Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 950.000 Wohnungen, davon rund 630.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

GBV Newsletter Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen

Dr. Klaus Bichler

Öffentlichkeitsarbeit

01/505 58 24 229

kbichler @ gbv.at

www.gbv.at

https://twitter.com/GBV_aktuell