Deutsch als ein jüdisches Problem – Die Sprachpolitik des jüdischen Nationalismus

Simon Wiesenthal Lecture von Marc VOLOVICI, Historiker an der University of London.

Wien (OTS) - In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde Deutsch häufig als ‘die Sprache der Mörder’ dargestellt, eine von der Erinnerung an die NS-Zeit und den Holocaust behaftete Sprache. In Israel wurde dieses Etikett oft eingesetzt um den Boykott der deutschen Sprache zu rechtfertigen. Der Vortrag untersucht wie sich die Nachkriegseinstellung der deutschen Sprache gegenüber als einer verbotenen Sprache, auf jahrhundertelange Diskussionen über die erhebliche Macht des Deutschen in der modernen jüdischen Kultur und die Gefahren, die sie für das jüdische Leben darstellt, stützte. Besonderes Augenmerk wird im Vortrag dem Eichmann-Prozeß 1961 gewidmet, einem Ereignis, das den tiefgreifenden und ambivalenten Platz der deutschen Sprache im jüdischen historischen Gedächtnis offenbarte.

Marc Volovici ist Leverhulme Early Career Fellow at Birkbeck College’s history department und am Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism, University of London. Nach Abschluß seines Studiums der Jüdischen Geschichte an der Hebrew University of Jerusalem mit BA und MA, erlangte er den Dr. phil. an der Princeton University. Volovici ist Verfasser des Buches German as a Jewish Problem: the Language Politics of Jewish Nationalism (Stanford, 2020). Er war wissenschaftlicher Berater und Mitherausgeber des Ausstellungskatalogs der preisgekrönten Ausstellung Jews, Money, Myth, die in Kooperation mit dem Jüdischen Museum in London entstanden ist, wo die Ausstellung im Jahre 2019 zu sehen war.

German as a Jewish Problem - the Language Politics of a Jewish Nationalism.

Simon Wiesenthal Lecture in englischer Sprache von Marc VOLOVICI, University of London.



Moderation: Mirjam WILHELM, VWI



Auf Grund beschränkter Teilnehmer*Innenzahl live und online

https://us02web.zoom.us/j/87611831657



Für eine Teilnahme vor Ort bitten wir um Anmeldung bis 13. Oktober 2021, 12:00 Uhr unter anmeldung @ vwi.ac.at.

Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung stimmen Sie der Veröffentlichung von Fotos, Video- und Audioaufzeichnungen zu, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen.



Datum: 14.10.2021, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Rabensteig 3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.vwi.ac.at

