Schallmeiner/Grüne zum Internationalen Hände-Waschtag: Hygiene wichtiger denn je

Bewusstseinsbildung im Gesundheitsbereich enorm wichtige Aufgabe

Wien (OTS) - Jedes Jahr am 15. Oktober begeht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Internationalen Hände-Waschtag. "Dieser sollte keineswegs belächelt werden. Viele gefährliche Viren werden durch Schmier- oder Kontaktinfektionen übertragen, die etwa beim Händeschütteln erfolgen wie zum Beispiel Magen-Darm-Infektionen oder Influenzaviren", sagt der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner.

"Wichtig ist es, richtig Hände zu waschen. Ein kurzes abspülen entfernt in der Regel viele Krankheitserreger nicht", betont Schallmeiner. Zumindest 20 bis 30 Sekunden sollte der Waschgang dauern, auch auf Daumen und Fingerkuppen sollte man dabei nicht vergessen. "Hände kommen täglich mit einer Unmenge unterschiedlicher Oberflächen in Berührung, von der Türklinke über die Computertastatur bis zu den Haltegriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist Vorsicht geboten", betont der Gesundheitssprecher der Grünen.

Generell sei die Bewusstseinsbildung im Gesundheitsbereich eine enorm wichtige Aufgabe. "Mit der Pandemie ist das Verständnis dafür, wie sich Viren und Bakterien verbreiten, zweifellos gestiegen", meint Schallmeiner und sagt weiter: "Jetzt müssen wir dieses Wissens als dauerhafte Gewohnheit in den Alltag einfließen lassen." Gerade deswegen seien die Kampagnen rund um den Internationalen Hände-Waschtag von großer Bedeutung. Neben einem gesunden Lebensstil sei die Hygiene eine kaum zu überschätzende Hilfe bei der Vorbeugung.

