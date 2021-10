Volksanwalt Amon trifft die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly

Wien (OTS) - Der für internationale Angelegenheiten zuständige Volksanwalt Werner Amon, der auch Generalsekretär des IOI (International Ombudsman Institute) ist, empfing die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O´Reilly in den Räumlichkeiten der Volksanwaltschaft zu einem gemeinsamen Austausch.

O´Reilly besuchte Wien im Rahmen einer Veranstaltung der Fundamental Rights Agency (FRA) zu Menschenrechtsthemen. Seit 1. Oktober 2013 ist sie bereits Europäische Bürgerbeauftragte und die erste Frau in diesem Amt.

Beide betonten wie wichtig eine gute Zusammenarbeit und die Vernetzung im Rahmen des Europäischen Verbindungsnetzes für Bürgerbeauftragte ist. Amon dazu: „Wir als Volksanwaltschaft legen auf eine gute internationale Vernetzung besonders viel Wert, weil wir vor allem als Generalsekretariat des International Ombudsman Institute eine zentrale Rolle als Multiplikator in der globalen Ombudsman Gemeinschaft spielen.“

Die Arbeit der Ombudspersonen und auch des IOI sind unerlässlich für eine transparente Verwaltung und die Rechtsstaatlichkeit in Europa und der Welt. „Emily O´Reilly setzt sich intensiv gegen Missstände in den EU-Institutionen ein, leistet hier ausgezeichnete Arbeit und ich freue mich über die weitere gute Zusammenarbeit.“ so Amon.





