Finale im Käfig: Das waren die Käfigkonzerte 2021

Wien (OTS) - Die außergewöhnliche Veranstaltungs-Reihe in Wiens Ballsportkäfigen verabschiedet sich für dieses Jahr und blickt auf ein fulminantes Käfigkonzert-Jahr 2021 zurück.



Die für heuer letzte Veranstaltung der vierteiligen Serie fand am 7. Oktober im Fußballkäfig Henriettenplatz in Rudolfsheim-Fünfhaus statt. Höhepunkt des Abends war das Auftragswerk der aus Österreich stammenden und in Berlin lebenden Komponistin Laura Winkler, in welchem sie das Gehäuse des Fußballkäfigs in ein überdimensionales Musikinstrument verwandelte. Darauf und damit spielten keine Geringeren als die Wiener Symphoniker gemeinsam mit dem Rap-Duo EsRAP und einem Frauenchor. Im Anschluss wurde das multi-stilistische Klangerlebnis durch den Auftritt des Pop-Duos Elis Noa noch einmal erweitert.



Zu Beginn des Abends fanden die traditionellen „Grätzlgespräche“ statt, in welchen NGOs und andere Organisationen ihren Bezug zu Wiens Fußballkäfigen mit dem zahlreich erschienenen Publikum teilten. Bei dieser Gelegenheit hoben die anwesende Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die Leiterin der Basis.Kultur Monika Erb, und der Intendant der Wiener Symphoniker Jan Nast die Bedeutung von multidisziplinären Kulturprojekten, die über den eigenen Tellerrand blicken, für die Stadt Wien hervor.



Rund um das Geschehen in den Käfigen wurden an allen Konzertabenden die sogenannten „Käfigstories“ ausgestellt. Darin werden durch fotografische Arbeiten, Podcasts und filmische Beiträge, jene Menschen, die mit den Wiener Ballsportkäfigen in Verbindung stehen, sichtbar gemacht und so die Arbeit vieler Initiativen, Vereine und Institutionen vor den Vorhang geholt. Begleitet wurde die dokumentarische Reihe von einer Ausstellung im Haus AWAT (Wiener Hilfswerk) bei der alle „Käfigstories“ zum Ansehen und Anhören präsentiert wurden.



Zwischen Juli und Oktober 2021 fanden vier Käfigkonzerte in Rudolfsheim-Fünfhaus, Mariahilf und Ottakring statt. Bei dem Projekt, finanziert durch das Kulturförderprogramm SHIFT, wirkten zahlreiche Künstler*innen mit und verwandelten den Fußballkäfig zur Konzertbühne: Amy Wald, Koenig & Dorian Concept, Gazelle and the Bear, KeKe, Alexander Forstner, Laura Winkler, Elis Noa und die Wiener Symphoniker. Zusätzlich zu Live-Auftritten in den Käfigen gab es ein Angebot an Musikworkshops für Menschen aus dem örtlichen Umfeld der Fußballkäfige. Darin vermittelten die Musiker Lukas König und Alexander Forstner die Grundlagen, um alltägliche Dinge – wie eben auch einen Fußballkäfig – als Musikinstrumente zu nutzen. Teilgenommen haben unter anderem die NMS Steinbauergasse, die KunstModeDesign-Schule Herbststraße und Schüler*innen der Co-Working-Musikschule „Musik Raum“.



Tobias Pichler und Martin Schlögl haben die Käfigkonzerte als Veranstalter über ein Jahr hinweg entwickelt und umgesetzt. Mit diesem Herzensprojekt zeigen sie, wie wichtig Wiens Fußball- und Basketballkäfige für das soziale Zusammenleben der Stadt sind. Die Käfige sind ein wichtiger Bezugspunkt für Kinder und Jugendliche, aber auch für alle anderen Menschen im Grätzl. Die während des Konzert-Jahres entstandenen fotografischen Arbeiten, Podcasts und filmischen Beiträgen werden auch nach dem letzten Käfigkonzert 2021 unter www.kaefigkonzerte.at zugänglich gemacht und bleiben so auch nachhaltig dokumentiert.

