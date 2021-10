„Talk 1: Menschen der Woche“ am 13. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 1

Einblicke, Analysen und Ansichten zu Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz mit Florian Scheuba und Paul Ronzheimer. Außerdem: Andreas Lust zur „Ibiza-Affäre“

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 13. Oktober 2021, um 22.35 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ folgende Gäste:

Paul Ronzheimer: Der 36-jährige deutsche Journalist und Autor ist stellvertretender Chefredakteur der „Bild“-Zeitung. Als Reporter berichtet er regelmäßig von den „Hotspots“ des politischen Geschehens. Ronzheimer setzt sich auch intensiv mit der österreichischen Innenpolitik auseinander, er ist Autor einer ausführlichen und viel gelesenen Biografie über Sebastian Kurz.

Florian Scheuba: Der Satiriker, Autor und Kolumnist kommentiert das aktuelle politische Geschehen.

Andreas Lust: Der 54-Jährige Schauspieler ist vielgefragter Darsteller zahlreicher TV- und Kinoproduktionen in Österreich und Deutschland. In der TV-Serie „Die Ibiza-Affäre“, eine Mischung aus fiktionalem Drama, Satire und Politthriller, spielt Lust die Rolle des Heinz-Christian Strache.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at