„Dok 1“-Premiere: „Bastler, Pfuscher, Häuslbauer“ am 13. Oktober in ORF 1

Traum oder Albtraum vom Eigenheim – Lisa Gadenstätter sieht genauer hin

Wien (OTS) - Österreich legt gerne selbst Hand an: Rund 20.000 neue Ein- und Zweifamilienhäuser werden jedes Jahr aus dem Boden gestampft. Kein Wunder, ist es doch die beliebteste Wohnform der Österreicherinnen und Österreicher. Aber nicht selten scheitert der Traum vom Eigenheim. Stattdessen folgen existenzbedrohenden Dramen. Schnell kann die verpfuschte Dampfbremse oder eine mangelhafte Fassade das neue Haus unbewohnbar machen. Lisa Gadenstätter nimmt in der Neuproduktion „Dok 1: Bastler, Pfuscher, Häuslbauer“ am Mittwoch, dem 13. Oktober 2021, um 20.15 Uhr den Traum oder Albtraum vom Eigenheim unter die Lupe.

Ein verpfuschtes Haus will niemand, aber mit Pfuschern zu arbeiten ist in Österreich sehr beliebt. Das weiß vor allem der anonyme Handwerker, der Lisa Gadenstätter erzählt, dass sogar sein Chef von seiner Nebenbeschäftigung Bescheid weiß. So, meint er, können Menschen einen Traum verwirklichen, der sonst nicht zu finanzieren wäre. Wirtschaftsforscher Friedrich Schneider sagt dazu: „Der Pfusch in Österreich steigert unseren Wohlstand“.

Weiters besucht Lisa Gadenstätter Familie Bartke/Schmutz, die für ihr Traumhaus trotzdem lieber auf Nummer Sicher geht und ausschließlich auf Profis setzt. Zusammen mit einem Architekten haben sie das ganze Haus durchgeplant. Georg Kromoser hingegen hat vor acht Jahren ein Haus zu einem günstigen Preis erstanden. Seither bastelt er mit großer Passion an seinem Eigenheim – und das nur mit der Unterstützung von Freunden. Das Wissen dazu hat er sich selbst angeeignet. In Kärnten baut Historiker Gerald Krenn, der schon im Sandkasten am liebsten Schlösser baute, eine echte Burg in Lebensgröße. Dabei verzichtet er komplett auf moderne Bauhilfen und Materialien, stattdessen setzt er auf Pferdewägen, mittelalterliche Technologie und viele Helfer. Fertig wird die Burg deshalb wohl erst in 30 Jahren, auch wenn Lisa Gadenstätter einmal kräftig mitanpackt. Viele Österreicherinnen und Österreicher haben weniger ambitionierte Ziele. Sie wollen ein in die Jahre gekommenes Haus sanieren. „Dok 1“ schaut sich anhand einer Villa aus der Gründerzeit in Wien an, worauf man hierbei achten sollte. Ein weiteres Problem ist in letzter Zeit aufgetaucht: Häufig kommt es zu Lieferengpässen bei Baustoffen. Lisa Gadenstätter fragt bei Spartenobmann Robert Jägersberger nach, was der Grund dafür sein könnte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at