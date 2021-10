„Meine großen 10 – Promi-Momente“ am 13. Oktober in ORF 1

Dagmar Koller präsentiert bei Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker ihr persönliches Ranking

Wien (OTS) - Dagmar Koller ist am Mittwoch, dem 13. Oktober 2021, um 21.10 Uhr in ORF 1 zu Gast bei Caroline Athanasiadis & Gerald Fleischhacker und präsentiert in der fünften Ausgabe von „Meine großen 10“ ihr ganz persönliches Ranking der „Promi-Momente“.

Kaum jemand hat so viele prominente Persönlichkeiten getroffen wie Dagmar Koller im Laufe ihres Lebens. In der Sendung verrät sie unter anderem, dass sie Toni Polster für Tanz und Gesang bewundert hat und nicht wegen des Fußballs, was sie mit Prinz Charles und Prinzessin Diana erlebt hat und warum sie sich vor Conchita niedergekniet hat.

